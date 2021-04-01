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Aleyna Tilki siyah süper minisiyle Maldivler'i yaktı geçti! Klibindeki direk dansından sonra çok konuşulan Konyalı Aleyna...

Ne dese, ne yapsa olay. Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Aleyna Tilki yoğun çalışma temposuna ara verip soluğu, şu sıralar Türklerin uğrak mekanı Maldivler'de aldı. İlk İngilizce şarkısı 'Retrograde'i tüm dünyada beğeniye sundu. Yeni şarkısı Retrograde klibi ile sosyal medyayı sallayan Aleyna Tilki'nin direk dansı olay olmuştu. Cemal Can Canseven'le başrollerini paylaştığı İşte Bu Benim Masalım'ın da bitmesinin ardından Aleyna Tilki, Maldivler'de yorgunluk atıyor. Maldivler tatilinden kare paylaşan Aleyna Tilki siyah minisi ile yaktı geçti. Tilki, siyah mini elbisesiyle verdiği pozla adından söz ettirmeyi başardı.

01.04.2021 11:03 - Son Güncelleme: 01.04.2021 13:01
Aleyna Tilki siyah süper minisiyle Maldivler'i yaktı geçti! Klibindeki direk dansından sonra çok konuşulan Konyalı Aleyna...

İlk İngilizce şarkısı 'Retrograde' ile dünyaya açılan Aleyna Tilki, son olarak Demet Akalın ile girdiği 'dünya starı' polemiğiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Aleyna Tilki siyah süper minisiyle Maldivler'i yaktı geçti! Klibindeki direk dansından sonra çok konuşulan Konyalı Aleyna...

"GÜNDEMİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"
Demet Akalın'ın, "Dünya starı olacağım dedi. Çocuk dizisinde oynuyor. Hira bile artık dizisini izlemiyor" sözleri hakkında yorum yapmaktan kaçınan Aleyna Tilki, son gündem olan konular hakkında konuşmama kararı aldığını belirtmişti.

Ünlü şarkıcı, "O konular hakkında konuşmaya gerek yok. Birçok magazin haberi var. Benim aşı hakkında söylediğim şey de bir gün boyuncu 'Trend Topic' olmuştu. Bu çok gündem olan şeyler ne söylesek üzerine artık karışmaya başlıyor. Gündem olan şeyler hakkında artık bir süre yorumsuz kalmak istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

Aleyna Tilki siyah süper minisiyle Maldivler'i yaktı geçti! Klibindeki direk dansından sonra çok konuşulan Konyalı Aleyna...

Ünlü olduğu ilk günden itibaren dünya starı olacağını dile getiren Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısı 'Retrograde'i tüm dünyada beğeniye sundu.

Aleyna Tilki siyah süper minisiyle Maldivler'i yaktı geçti! Klibindeki direk dansından sonra çok konuşulan Konyalı Aleyna...

Yeni şarkısı Retrograde klibi ile sosyal medyayı sallayan Aleyna Tilki'nin direk dansı olay olmuştu.

Aleyna Tilki siyah süper minisiyle Maldivler'i yaktı geçti! Klibindeki direk dansından sonra çok konuşulan Konyalı Aleyna...

Aleyna Tilki yeni şarkısının yorgunluğunu Maldivler tatili ile atıyor.