Aleyna Tilki siyah süper minisiyle Maldivler'i yaktı geçti! Klibindeki direk dansından sonra çok konuşulan Konyalı Aleyna...
Ne dese, ne yapsa olay. Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Aleyna Tilki yoğun çalışma temposuna ara verip soluğu, şu sıralar Türklerin uğrak mekanı Maldivler'de aldı. İlk İngilizce şarkısı 'Retrograde'i tüm dünyada beğeniye sundu. Yeni şarkısı Retrograde klibi ile sosyal medyayı sallayan Aleyna Tilki'nin direk dansı olay olmuştu. Cemal Can Canseven'le başrollerini paylaştığı İşte Bu Benim Masalım'ın da bitmesinin ardından Aleyna Tilki, Maldivler'de yorgunluk atıyor. Maldivler tatilinden kare paylaşan Aleyna Tilki siyah minisi ile yaktı geçti. Tilki, siyah mini elbisesiyle verdiği pozla adından söz ettirmeyi başardı.
"GÜNDEMİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"
Demet Akalın'ın, "Dünya starı olacağım dedi. Çocuk dizisinde oynuyor. Hira bile artık dizisini izlemiyor" sözleri hakkında yorum yapmaktan kaçınan Aleyna Tilki, son gündem olan konular hakkında konuşmama kararı aldığını belirtmişti.
Ünlü şarkıcı, "O konular hakkında konuşmaya gerek yok. Birçok magazin haberi var. Benim aşı hakkında söylediğim şey de bir gün boyuncu 'Trend Topic' olmuştu. Bu çok gündem olan şeyler ne söylesek üzerine artık karışmaya başlıyor. Gündem olan şeyler hakkında artık bir süre yorumsuz kalmak istiyorum" şeklinde konuşmuştu.