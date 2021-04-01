Aleyna Tilki siyah süper minisiyle Maldivler'i yaktı geçti! Klibindeki direk dansından sonra çok konuşulan Konyalı Aleyna...

"GÜNDEMİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Demet Akalın'ın, "Dünya starı olacağım dedi. Çocuk dizisinde oynuyor. Hira bile artık dizisini izlemiyor" sözleri hakkında yorum yapmaktan kaçınan Aleyna Tilki, son gündem olan konular hakkında konuşmama kararı aldığını belirtmişti.

Ünlü şarkıcı, "O konular hakkında konuşmaya gerek yok. Birçok magazin haberi var. Benim aşı hakkında söylediğim şey de bir gün boyuncu 'Trend Topic' olmuştu. Bu çok gündem olan şeyler ne söylesek üzerine artık karışmaya başlıyor. Gündem olan şeyler hakkında artık bir süre yorumsuz kalmak istiyorum" şeklinde konuşmuştu.