Hande Yener açıldıkça açıldı sahne kostümünde sınır tanımadı! Yarı çıplak sahne alan Hande sınıfta kaldı ‘Tarz yok çünkü elbise yok’
Hande Yener açıldıkça açıldı sahne kostümünde sınır tanımadı! Son dönemlerde sahne kostümleriyle adından sık sık söz ettiren Hande Yener, meslektaşı Gülşen'in sahne kıyafetlerinin abartılı bulunmasının ardından "Daha açığını giyeceğim" demişti. Dediğini yapan Hande Yener, Marmaris konserinde giydiği kıyafetle olay oldu. Pembe pantolonunun üzerine giydiği iddialı üstüyle dikkat çeken Yener'in kıyafeti fazla cüretkar bulunarak tepki çekti. Öte yandan Yener'in tarzı da çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafında beğenilmeyerek sınıfta kaldı. İşte Hande Yener'in olay olan sahne kıyafeti...
04.09.2021 19:22
- Son Güncelleme: 04.09.2021 19:27
Hande Yener kendisinin ve meslektaşı Gülşen'in sahne kıyafetlerinin abartılı bulunmasının ardından "Daha açığını giyeceğim" demişti.
Öte yandan Hande Yener'in kıyafetinin iddialı olmasının yanı sıra renkleri de tartışma konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, popçuya pembe rengin yakışmadığını dile getirdi.