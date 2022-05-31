Hande Soral ile İsmail Demirci minik oğulları Ali’nin yüzünü ilk kez gösterdi! Ünlülerden yorum yağdı: Petek Dinçöz, Ebru Şahin...
Hande Soral ile İsmail Demirci minik oğulları Ali'nin yüzünü ilk kez gösterdi! Meslektaşı İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan Hande Soral, dün oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Ünlü oyuncunun doktoru anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklarken Hande Soral ve İsmail Demirci'den beklenen hamle geldi. Ünlü çift, hastane odasında verdikleri aile pozunu "Hoş geldin oğlum" notuyla yayınladı. Aralarında Hilal Altınbilek, Petek Dinçöz ve Ebru Şahin gibi isimlerin yer aldığı çok sayıda ünlüden yorum gelirken Soral'ın son hali dikkat çekti. Öte yandan minik Ali sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Ali bebek...
31.05.2022 22:42 - Son Güncelleme: 31.05.2022 22:59
Hande Soral ile İsmail Demirci, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçen aylarda sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşım yaparak bebek müjdesi vermişti.
Hamilelik sürecinde yaptığı karnı burnunda pozlarla sık sık gündem olan Hande Soral, bebeğinin adını yine Instagram hesabından duyurmuştu.
İsmail Demirci ile Hande Soral'dan beklenen haber geldi. Ünlü çift, oğulları Ali'ye kavuştu. Doğum, özel bir hastanede 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü gerçekleşti.