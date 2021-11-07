Vav TV İzle
Haberler Magazin Hande Sarıoğlu gömlek açarak verdiği göğüs dekoltesiyle liseli oldu! Süper minisini de görenler nereye bakacağını şaştı

Hande Sarıoğlu gömlek açarak verdiği göğüs dekoltesiyle liseli oldu! Süper minisini de görenler nereye bakacağını şaştı

Kalça dansı, ayak okşatması bitti şimdi de derin göğüs dekolteli paylaşımıyla gündeme geldi. Skandal dans videosunun ardından tepki çeken ve işinden kovulan Hande Sarıoğlu Instagram paylaşımları ile son dönemde sık sık adından söz ettiriyor. Son olarak göğüs dekolteli paylaşımı ile takipçilerinin karşısına çıkan Hande Sarıoğlu Britney Spears'a özenince olanlar oldu.

07.11.2021 13:53 - Son Güncelleme: 07.11.2021 13:55
Hande Sarıoğlu gömlek açarak verdiği göğüs dekoltesiyle liseli oldu! Süper minisini de görenler nereye bakacağını şaştı

Sosyal medyanın en aktif isimlerinden biri olan isim Hande Sarıoğlu, Youtube üzerinden yaptığı program ile yeniden gündemde kalmayı başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Sarıoğlu gömlek açarak verdiği göğüs dekoltesiyle liseli oldu! Süper minisini de görenler nereye bakacağını şaştı

Birçok kişi tarafından hedef haline gelen deneyimli sunucu bu kez Ertan Süzgün ile birlikte dijital medyada program yapıyor. İkilinin yayınladığı son programda Hande Sarıoğlu Britney Spears'a özendi, liseli kılığına girdi.

Hande Sarıoğlu gömlek açarak verdiği göğüs dekoltesiyle liseli oldu! Süper minisini de görenler nereye bakacağını şaştı

Habertürk kanalından, oryantal dansı yaptığı hallerini sosyal medya üzerinden paylaşması nedeniyle ayrılmıştı. Deneyimli sunucu şimdilerde Ertan Süzgün ile birlikte Youtube'da program yapıyor.

Hande Sarıoğlu gömlek açarak verdiği göğüs dekoltesiyle liseli oldu! Süper minisini de görenler nereye bakacağını şaştı

Birçok kişi tarafından hedef haline gelen deneyimli sunucu, kendisine yapılan tüm eleştirileri yanıtlayarak rotasını dijital medyaya çevirdi.

Hande Sarıoğlu gömlek açarak verdiği göğüs dekoltesiyle liseli oldu! Süper minisini de görenler nereye bakacağını şaştı

Hande Sarıoğlu, ikilinin son paylaştığı programda Cadılar Bayramı konsepti ile ''liseli'' kılığına girdi.

SON DAKİKA