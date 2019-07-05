GaleriMagazin

Hande Erçel'in son hali 'Yok artık' dedirtti! Kilodan eser kalmadı

Murat Dalkılıç ile olan beraberliği ile adından söz ettiren Hande Erçel, sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimler arasında yerini alıyor. Özellikle kilosu ve geçirdiği estetik operasyonlarla adından sık sık söz ettiren Hande Erçel sevgilisi Murat Dalkılıç ile bir mekandan çıkarken görüntülendi. Hande Erçel'in son görüntüsü ise hayrete düşürdü. Adeta bambaşka birine dönüşe Hande Erçel'in son hali sizi de çok şaşırtacak.

05.07.2019 09:34 - Son Güncelleme: 05.07.2019 09:48
Hande Erçel'in son hali 'Yok artık' dedirtti! Kilodan eser kalmadı

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Hande Erçel bir mekan çıkışısında sevgilisi Murat Dalkılıç ile görüntülendi.

Hande Erçel'in son hali 'Yok artık' dedirtti! Kilodan eser kalmadı

Estetik operasyonlar ile bambaşka birine dönüşen Hande Erçel'in verdiği kilolar gözlerden kaçmadı.

Hande Erçel'in son hali 'Yok artık' dedirtti! Kilodan eser kalmadı

HANDE ERÇEL

Bir dönem kiloları ile çok konuşulan Hande Erçel'in son görüntüsü ağızları açık bıraktı.

Hande Erçel'in son hali 'Yok artık' dedirtti! Kilodan eser kalmadı

İŞTE HANDE ERÇEL'İN SON HALİ

Aşklarına ikinci şans veren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, Alaçatı'dan sonra İstanbul'a geçti.

Hande Erçel'in son hali 'Yok artık' dedirtti! Kilodan eser kalmadı

Son dönemde kilosuyla gündeme gelen Erçel'in, zayıfladığı görüldü.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hercai'nin 'Miran'ı Akın Akınözü ile ilgili şoke eden gerçek! Meğer Akın Akınözü'nün gerçek adı...
Hercai'nin 'Miran'ı Akın Akınözü ile ilgili şoke eden gerçek! Meğer Akın Akınözü'nün gerçek adı...