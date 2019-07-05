Hande Erçel'in son hali 'Yok artık' dedirtti! Kilodan eser kalmadı

Murat Dalkılıç ile olan beraberliği ile adından söz ettiren Hande Erçel, sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimler arasında yerini alıyor. Özellikle kilosu ve geçirdiği estetik operasyonlarla adından sık sık söz ettiren Hande Erçel sevgilisi Murat Dalkılıç ile bir mekandan çıkarken görüntülendi. Hande Erçel'in son görüntüsü ise hayrete düşürdü. Adeta bambaşka birine dönüşe Hande Erçel'in son hali sizi de çok şaşırtacak.

05.07.2019 09:34 - Son Güncelleme: 05.07.2019 09:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





