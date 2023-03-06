Hande Erçel'in sevgilileri ile Hakan Sabancı'nın eski sevgilileri kapıştı! Yılın aşkında o kare kahkahaya boğdu: "Yalı Çapkını Hakan Sabancı..."
Hande Erçel'in sevgilileri ile Hakan Sabancı'nın eski sevgilileri kapıştı! Yılın aşkında o kare kahkahaya boğdu... abarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Sabancı'nın Erçel ile yakınlaştığı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Sevgilisi Hakan Sabancı gibi aşk defteri kabarık olan Hande Erçel'in yeni ilişkisi gündemden düşmüyor. Paris tatili dönüşü havaalanında objektiflere yakalanan aşıklara gelen yorumlarla sosyal medyada kahkaha tufanı koptu.
06.03.2023 16:04 - Son Güncelleme: 06.03.2023 16:15
"YALI ÇAPKINI HAKAN SABANCI..."
Hande Erçel'in sevgilileri ile Hakan Sabancı'nın eski sevgilileri kapıştı! Yılın aşkında o kare kahkahaya boğdu.
DEFALARCA YAKALANDILAR
Hande Erçel'in yalanladığı aşk Paris dönüşü bir kez daha belgelendi. Gazetemagazin'de yer alan habere göre; Hakan Sabancı ile Hande Erçel Paris dönüşü havaalanında objektiflere yakalandı.
Murat Dalkılıç, Mehmet Dinçerler, Kaan Yıldırım, Kerem Bürsin gibi isimlerle aşk yaşayan Hande Erçel ile birçok ünlü isimle aşk yaşayan ve 'Yalı Çapkını' olarak anılan Hakan Sabancı hakkında sosyal medyada yapılan bu yorum ve görsel herkesi kahkahaya boğdu.