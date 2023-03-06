Hande Erçel'in sevgilileri ile Hakan Sabancı'nın eski sevgilileri kapıştı! Yılın aşkında o kare kahkahaya boğdu: "Yalı Çapkını Hakan Sabancı..."

Murat Dalkılıç, Mehmet Dinçerler, Kaan Yıldırım, Kerem Bürsin gibi isimlerle aşk yaşayan Hande Erçel ile birçok ünlü isimle aşk yaşayan ve 'Yalı Çapkını' olarak anılan Hakan Sabancı hakkında sosyal medyada yapılan bu yorum ve görsel herkesi kahkahaya boğdu.