Vav TV İzle
Haberler Magazin Hande Erçel'in sevgilileri ile Hakan Sabancı'nın eski sevgilileri kapıştı! Yılın aşkında o kare kahkahaya boğdu: "Yalı Çapkını Hakan Sabancı..."

Hande Erçel'in sevgilileri ile Hakan Sabancı'nın eski sevgilileri kapıştı! Yılın aşkında o kare kahkahaya boğdu: "Yalı Çapkını Hakan Sabancı..."

Hande Erçel'in sevgilileri ile Hakan Sabancı'nın eski sevgilileri kapıştı! Yılın aşkında o kare kahkahaya boğdu... abarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Sabancı'nın Erçel ile yakınlaştığı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Sevgilisi Hakan Sabancı gibi aşk defteri kabarık olan Hande Erçel'in yeni ilişkisi gündemden düşmüyor. Paris tatili dönüşü havaalanında objektiflere yakalanan aşıklara gelen yorumlarla sosyal medyada kahkaha tufanı koptu.

06.03.2023 16:04 - Son Güncelleme: 06.03.2023 16:15
Hande Erçel’in sevgilileri ile Hakan Sabancı’nın eski sevgilileri kapıştı! Yılın aşkında o kare kahkahaya boğdu: Yalı Çapkını Hakan Sabancı...

"YALI ÇAPKINI HAKAN SABANCI..."

Hande Erçel'in sevgilileri ile Hakan Sabancı'nın eski sevgilileri kapıştı! Yılın aşkında o kare kahkahaya boğdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel’in sevgilileri ile Hakan Sabancı’nın eski sevgilileri kapıştı! Yılın aşkında o kare kahkahaya boğdu: Yalı Çapkını Hakan Sabancı...

DEFALARCA YAKALANDILAR

Hande Erçel'in yalanladığı aşk Paris dönüşü bir kez daha belgelendi. Gazetemagazin'de yer alan habere göre; Hakan Sabancı ile Hande Erçel Paris dönüşü havaalanında objektiflere yakalandı.

Hande Erçel’in sevgilileri ile Hakan Sabancı’nın eski sevgilileri kapıştı! Yılın aşkında o kare kahkahaya boğdu: Yalı Çapkını Hakan Sabancı...

Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden ikili, muhabirlerin "Hayırlı olsun" sözleri üzerine teşekkür etmekle yetindi.

Hande Erçel’in sevgilileri ile Hakan Sabancı’nın eski sevgilileri kapıştı! Yılın aşkında o kare kahkahaya boğdu: Yalı Çapkını Hakan Sabancı...

Hakan Sabancı, "Ciddi ilişki mi?" sorusuna ise "Aynen" şeklinde karşılık vererek dikkat çekti.

Hande Erçel’in sevgilileri ile Hakan Sabancı’nın eski sevgilileri kapıştı! Yılın aşkında o kare kahkahaya boğdu: Yalı Çapkını Hakan Sabancı...

Murat Dalkılıç, Mehmet Dinçerler, Kaan Yıldırım, Kerem Bürsin gibi isimlerle aşk yaşayan Hande Erçel ile birçok ünlü isimle aşk yaşayan ve 'Yalı Çapkını' olarak anılan Hakan Sabancı hakkında sosyal medyada yapılan bu yorum ve görsel herkesi kahkahaya boğdu.

SON DAKİKA