Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in ablası da aynı sektörden çıktı üstelik ikiz gibiler! Siz bir de annelerini görün: "Güzellik genetik..."
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in ablası da aynı sektörden çıktı üstelik ikiz gibiler! Siz bir de annelerini görün... Aslında hepimiz onu komiser Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliha Çoban, nam-ı diğer Zeliş olarak tanıyoruz. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik şimdilerde 32 yaşında. 'Gözler önünde büyüdü' yakıştırması harfi harfine ona uygun. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Yüsra Geyik, Instagram'daki pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Tüm bunlara rağmen özel hayatı büyük bir sır olan Yüsra Geyik'in ablası ve annesini görenler şaşkına döndü. Yüsra Geyik ve ablası ikiz zannedilirken annelerinin güzelliği de sosyal medyada gündem oldu.
06.03.2023 16:43 - Son Güncelleme: 06.03.2023 16:50
"GÜZELLİK GENETİK..."
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in ablası da aynı sektörden çıktı üstelik ikiz gibiler! Siz bir de annelerini görün...
YÜSRA GEYİK KİMDİR?
Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da doğdu. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.
Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı. Geyik, Arka Sokaklar dizisinde Zeliha karakterine hayat verdi.