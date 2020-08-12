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Hande Erçel'in Kerem Bürsin kaçamağı! Murat Dalkılıç'tan ayrılan Hande Erçel Kerem Bürsin ile...

Aşkları kısa bir ayrılık dönemine rağmen üç yıldır tam gaz süren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, Haziran sonunda ilişkilerini noktaladıklarını açıklayarak şaşırttı. Evlilik haberi beklerken ayrılık haberleriyle isimlerinden söz ettiren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç magazin gündeminden düşmüyor. İkilinin ayrılığının her ne kadar Murat Dalkılıç'ın bebek istemesi ile ilgili olduğu iddia edilse de, magazin kulislerinde dönen 'Kerem Bürsin' detayı akıllarda soru işareti bırakıyor. Geçtiğimiz günlerde Bürsin'den gelen yanıtın aksine Hande Erçel'in Kerem Bürsin sessizliği şoke etti. Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor?

12.08.2020 09:43 - Son Güncelleme: 12.08.2020 09:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





