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Hande Erçel'in Kerem Bürsin kaçamağı! Murat Dalkılıç'tan ayrılan Hande Erçel Kerem Bürsin ile...

Aşkları kısa bir ayrılık dönemine rağmen üç yıldır tam gaz süren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, Haziran sonunda ilişkilerini noktaladıklarını açıklayarak şaşırttı. Evlilik haberi beklerken ayrılık haberleriyle isimlerinden söz ettiren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç magazin gündeminden düşmüyor. İkilinin ayrılığının her ne kadar Murat Dalkılıç'ın bebek istemesi ile ilgili olduğu iddia edilse de, magazin kulislerinde dönen 'Kerem Bürsin' detayı akıllarda soru işareti bırakıyor. Geçtiğimiz günlerde Bürsin'den gelen yanıtın aksine Hande Erçel'in Kerem Bürsin sessizliği şoke etti. Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor?

12.08.2020 09:43 - Son Güncelleme: 12.08.2020 09:55
Hande Erçel'in Kerem Bürsin kaçamağı! Murat Dalkılıç'tan ayrılan Hande Erçel Kerem Bürsin ile...

Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karıştıktan sonra sevgilisi Murat Dalkılıç'tan ayrılan Hande Erçel, önceki gün Beykoz Kundura Fabrikası'nda objektiflere takıldı.

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Hande Erçel'in Kerem Bürsin kaçamağı! Murat Dalkılıç'tan ayrılan Hande Erçel Kerem Bürsin ile...

Beykoz'da bir markanın reklam çekiminde rol alan Hande Erçel, çıkışta basın mensuplarını görünce şoke oldu.

Hande Erçel'in Kerem Bürsin kaçamağı! Murat Dalkılıç'tan ayrılan Hande Erçel Kerem Bürsin ile...

Güzel oyuncuya, Murat Dalkılıç'la ayrılık nedeninin, popçunun çocuk istediği iddiaları soruldu.

Hande Erçel'in Kerem Bürsin kaçamağı! Murat Dalkılıç'tan ayrılan Hande Erçel Kerem Bürsin ile...

Erçel, "Ben zaten açıklamamı yaptım. Güzel güzel yazdım sosyal medyada. Onun dışında hiçbir kötü şey yok. Benim için çok değerli bir insan her zaman. Yapmam gereken her şeyi yaptım ben" cevabını verdi.

Hande Erçel'in Kerem Bürsin kaçamağı! Murat Dalkılıç'tan ayrılan Hande Erçel Kerem Bürsin ile...

26 yaşındaki oyuncunun, 'Sen Çal Kapımı' dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı haberleri çıkmıştı.

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