SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Hande Erçel'in kasası Hakan Sabancı sonrası dolmaya başladı! Sosyal medyadan parayı kıran Hande reklamlardan da cebi şişirdi

Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Artık ilişkilerini gizlemeyen Hande Erçel ile Hakan Sabancı hem birlikte fotoğraf paylaşıyor hem de birlikte boy göstermekten çekinmiyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan hikaye başına 350 bin TL kazandığı iddia edilen Erçel'in bu kez reklam kazancı ortaya çıktı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 09:23 Güncelleme 18 Ekim 2023, 09:26
Hande Erçel’in kasası Hakan Sabancı sonrası dolmaya başladı! Sosyal medyadan parayı kıran Hande reklamlardan da cebi şişirdi 1

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel'in reklam geliri herkesi şoke etti.

Hande Erçel’in kasası Hakan Sabancı sonrası dolmaya başladı! Sosyal medyadan parayı kıran Hande reklamlardan da cebi şişirdi 2

Yaz aylarını sevgilisi Hakan Sabancı ile tatilden tatile gezerek geçiren Hande Erçel ekranlara döndü.

Hande Erçel’in kasası Hakan Sabancı sonrası dolmaya başladı! Sosyal medyadan parayı kıran Hande reklamlardan da cebi şişirdi 3

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya kazancı hakkında flaş bir iddia ortaya atılmıştı Erçel'in.

SON DAKİKA