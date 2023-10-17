10 yıl dile kolay! Dolunay Soysert’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Sen Anlat Karadeniz’in yıldızıyla...

İkimizin Sırrı, Omuz Omuza, Kuzgun ve daha nicesinde rol alan oyuncu Dolunay Soysert'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Kariyeri ile sık sık adından söz ettiren Soysert'in özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Soysert'in bir dönem evli olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Dolunay Soysert'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun 10 yıl boyunca Sen Anlat Karadeniz'in yıldızıyla evli kaldığı ortaya çıktı. Bakın Dolunay Soysert'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi kimmiş...