İkimizin Sırrı, Omuz Omuza, Kuzgun ve daha nicesinde rol alan oyuncu Dolunay Soysert'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Kariyeri ile sık sık adından söz ettiren Soysert'in özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Soysert'in bir dönem evli olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Dolunay Soysert'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun 10 yıl boyunca Sen Anlat Karadeniz'in yıldızıyla evli kaldığı ortaya çıktı. Bakın Dolunay Soysert'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi kimmiş...
25 Mart 1973 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Dolunay Soysert, babasının işi dolayısıyla üç dört yaşındayken ailesi Ankara'ya taşındı.
BARIŞ MANÇO'NUN ASİSTANLIĞINI YAPTI!
İlk ve ortaokulu Ankara'da, lise eğitimini İstanbul'daki Özel Moda Kolejinde tamamladı. 17 yaşından itibaren yedi yıl Barış Manço'nun asistanlığını yaptı.
Kolejden mezun olduktan sonra, aynı anda Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk ve İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümünde lisans eğitimi aldı.