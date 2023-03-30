Hande Erçel'in Hakan Sabancı'ya verdiği merdiven pozu olay! Bu kez Danimarka'ya gittiler süper minili o kareleri görenler: "Amaç?"
Hande Erçel'in Hakan Sabancı'ya verdiği merdiven pozu olay! Bu kez Danimarka'ya gittiler, süper minili o kareleri görenler, "Amaç?" , "Merdivendeki pozlar neden?" "Sen manken değil oyuncusun Hande" yorumları yaptı. Biri magazin dünyasının aşk listesi kabarık olan ünlü oyuncusu, diğeri ise sosyetenin çapkın ismi... Önce Fransa, sonra Finlandiya derken Hakan Sabancı ile Hande Erçel bu kez soluğu Danimarka'da aldı. Dünyaca ünlü tenor besteci ve söz yazarı Andrea Bocelli'nin konserine giden ikiliden Hande Erçel Instagram paylaşımıyla sosya medyada gündem oldu.
30.03.2023 13:36 - Son Güncelleme: 30.03.2023 13:59
Hande Erçel'in Hakan Sabancı'ya verdiği merdiven pozu olay! Bu kez Danimarka'ya gittiler süper minili o kareleri görenler, "Amaç?" yorumları yaptı.
"RAHATSIZ..."
Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkına bomba yorum! Önce eski eşi Merve Boluğur şimdi eski sevgilisi...
Hande Erçel Hakan Sabancı ilişkisine veto! Arzu Sabancı: "Gelinim olma ihtimali Özge'den bile...''
Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'la bir dönem aşk yaşayan Hakan Sabancı şimdi de eski sevgilisi Hande Erçel'le birlikte.
Murat Dalkılıç eski aşklarının Hakan Sabancı ile birlikte olması hakkında kendisine yöneltilen sorulara, "Rahatsız etmeyin insanları" yanıtını verdi.