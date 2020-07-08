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İbrahim Tatlıses kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya hakkında son noktayı koydu! 'Sol kolum çalışmıyor, Gülçin de...'

İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündeminde günlerdir düşmüyor. Hal böyle olunca usta sanatçı hakkında ortaya atılan aşk iddiası ile ilgili açıklama yapmak için YouTube kanalı açtı. 68 yaşındaki Tatlıses,videosunda Gülçin Karakaya ve eski eşi Perihan Savaş'ın yorumu hakkında bakın neler söyledi...

08.07.2020 15:39 - Son Güncelleme: 08.07.2020 15:47
İbrahim Tatlıses kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya hakkında son noktayı koydu! 'Sol kolum çalışmıyor, Gülçin de...'

İbrahim Tatlıses'in, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile 1,5 yıldır aşk yaşadığı iddia edilmişti.Tatlıses, hakkındaki iddialara yanıt vermek amacıyla bir YouTube kanalı açtı. Birlikte anıldığı, kendisinden 42 yaş küçük yardımcısı Gülçin Karakaya'nın sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, aşk dedikodularıyla ilgili konuştuktan sonra Perihan Savaş'ın yorumu hakkında da açıklamada bulundu.

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İbrahim Tatlıses kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya hakkında son noktayı koydu! 'Sol kolum çalışmıyor, Gülçin de...'

"Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Twitter'ıma bakar, Instagram'ıma bakar. Gülçin Hanım'a etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil."

İbrahim Tatlıses kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya hakkında son noktayı koydu! 'Sol kolum çalışmıyor, Gülçin de...'

"Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman 'Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda' demediler. Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor, Gülçin de sol kolum, var mı ötesi?"

İbrahim Tatlıses kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya hakkında son noktayı koydu! 'Sol kolum çalışmıyor, Gülçin de...'

İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili soru sorulunca "Allah akıl fikir versin" diyen eski eşi Perihan Savaş'ın bu sözleri için de "Talihsiz bir açıklama. Kullanacağı her cümlede kızımızı, torunlarını düşünmesi lazım" yorumunu yaptı.

İbrahim Tatlıses kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya hakkında son noktayı koydu! 'Sol kolum çalışmıyor, Gülçin de...'

Aradığı aşkı İzmir'de bulduğu iddia edilen İbrahim Tatlıses, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına verdiği röportajda, "Ben kadınsız yapamam" sözleri ile dikkat çekti.

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