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Melike Öcalan siyah minisi ile poz verdi, takipçileri korktu! Vatan Şaşmaz'ın yakın arkadaşına bakın!
Melike Öcalan siyah minisi ile poz verdi, takipçileri korktu! Vatan Şaşmaz'ın yakın arkadaşına bakın!
Otel odasında hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz ile bir dönem Sabah Şekerleri programını sunan Melike Öcalan, Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyanın ilgi odağı olan Sabah kuşağının şekerlerinden Melike Öcalan, şu an 40 yaşında. Geçtiğimiz günlerde Vatan Şaşmaz itirafı ile dikkat çeken Melike Öcalan, bu kez de siyah mini elbise ile gündeme geldi. Sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulunan Melike Öcalan, zayıflığı ile hayranlarını korkuttu.
17.07.2020 18:16
- Son Güncelleme: 17.07.2020 18:47
Bir dönemin ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programlarından Sabah Şekerleri'nin unutulmaz sunucularından Melike Öcalan, Instagram paylaşımları ile yeniden gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Öcalan, geçtiğimiz günlerde Vatan Şaşmaz itirafı ile dikkat çekmişti.
Otel odasında hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz ile bir dönem 'Sabah Şekerleri' programını sunan Melike Öcalan, Bodrum'daki evinden Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına bağlanmış ve Şaşmaz ile ilgili duygusal bir anısını anlatmştı.
"EŞİYLE ÇOK BABA OLMAK İSTEDİ"
Öcalan, "Vatan hep 'Baba olmak istemiyorum' derdi. Eşiyle beraber çok baba olmak istedi. 'Sen doğurursun ben dayı olurum' derdi. 'Ben de çok istiyorum anne olmayı' derdim" açıklamasında bulunmuş ve Şaşmaz hayranlarını bir hayli üzmüştü.
Melike Öcalan, bu kez siyah mini elbisesi ile dikkat çekti. Melike Öcalan'ın son halini görenler, 'Çok zayıfsın, hasta gibi görünüyorsun' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Melike Öcalan ve ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri..