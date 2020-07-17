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Melike Öcalan siyah minisi ile poz verdi, takipçileri korktu! Vatan Şaşmaz'ın yakın arkadaşına bakın!

Otel odasında hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz ile bir dönem Sabah Şekerleri programını sunan Melike Öcalan, Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyanın ilgi odağı olan Sabah kuşağının şekerlerinden Melike Öcalan, şu an 40 yaşında. Geçtiğimiz günlerde Vatan Şaşmaz itirafı ile dikkat çeken Melike Öcalan, bu kez de siyah mini elbise ile gündeme geldi. Sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulunan Melike Öcalan, zayıflığı ile hayranlarını korkuttu.

17.07.2020 18:16 - Son Güncelleme: 17.07.2020 18:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





