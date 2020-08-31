Hande Erçel'in estetiksiz hali görenleri şoke etti! 26 yaşındaki Hande Erçel adeta bambaşka biri

Her yaptığıyla adından söz ettiren Hande Erçel sosyal medyada yine gündemde... Son zamanlarda rol aldığı reklam filmleriyle olduğu kadar Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı haberleriyle de gündemde olan Hande Erçel'in estetiksiz hali herkesi şaşırttı. İşte yıllar önceki haliyle adeta bambaşka biri gibi görünen Hande Erçel'in estetiksiz hali başta olmak üzere ünlülerin estetiksiz fotoğrafları.