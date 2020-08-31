Haberler Galeri Magazin Gençliğim Eyvah'ın Zekeriya'sı Levent Ülgen bakın kiminle evliymiş! İşte Levent Ülgen'in eşi Ziynet Şafak...

Gençliğim Eyvah'ın Zekeriya'sı Levent Ülgen bakın kiminle evliymiş! İşte Levent Ülgen'in eşi Ziynet Şafak...

İzleyici karşısına çıktığı günden bu yana Gençliğim Eyvah, ekranların sevilen yapımlarından biri haline geldi. Kadrosunda Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Ekin Mert Daymaz, Elif Doğan, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Beyti Engin gibi isimleri bulunduran Gençliğim Eyvah yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin sevilen isimlerinden olan Levent Ülgen, hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Gençliğim Eyvah'ın Zekeriya Bozoğlu'su 57 yaşındaki Levent Ülgen, eşini gözlerden uzak tutuyordu. Levent Ülgen, Ziynet Şafak ile 2014 yılında evlendi. İşte hayranları tarafından merak edilen Levent Ülgen'in eşi Ziynet Şafak başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

31.08.2020 17:23 - Son Güncelleme: 31.08.2020 17:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





