Hande Erçel'in ayna karşısındaki pozunda duygulandıran detay dikkat çekmişti... Kerem Bürsin'le ayrıldı mı? Yasemin Özilhan açıkladı
Hande Erçel'in ayna karşısındaki pozunda duygulandıran detay dikkat çekmişti... Son dönemde Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrılıyor iddiası magazin gündeminde dolaşırken, Hande sosyal medyada yakın merceğe alınmıştı. Çekim için Mardin'e giden Hande Erçel'in Instagram paylaşımları dikkat çekerken, herkesin merak ettiği 'ayrılık' iddiasına çiftin yakın arkadaşları Yasemin Özilhan'dan açıklama geldi.
Ayna karşısındaki pozunda duygulandıran detay ile dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, bir süredir sevgilisi Kerem Bürsin'le ayrılık haberleri ile gündeme geliyordu.
Bir döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren ve 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan'la evlendikten sonra ekranlardan uzaklaşan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı. Spor tarzıyla dikkat çeken Özilhan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"TOPARLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"
36 yaşındaki ünlü isim, gazetecilerin yılbaşı planlarını sormaları üzerine şu cevabı verdi; "Evdeyiz, ailece. Belki bir iki arkadaşımız gelecek, beraber vakit geçireceğiz... Şehir dışı ya da yurt dışına çıkmıyoruz. Hep bizde toplanıyorduk, pandemi girince o düzen bozuldu. Şimdi tekrar toparlamaya çalışıyoruz."
"KEYİFLERİ YERİNDE"
Yakın arkadaşları Kerem Bursin ile Hande Erçel'in ayrılık dedikodularının hatırlatılması üzerine sosyetik güzel, "Öyle bir şey yok. Mutlular, keyifleri yerinde" açıklamasını yaptı.