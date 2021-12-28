Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol eşi Mihre Çelikkol ile boşanıyor mu? 'Çok çabaladılar ama olmadı'
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Çelikkol ile boşanacağı yönündeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir sosyal medya paylaşımlarında da ayrı ayrı vakit geçirdikleri gözlemlenen İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu Çelikkol'un 4 yıllık evliliklerini kurtarmak için çok çabaladıkları ancak çiftin son olarak anlaşmalı boşanmaya karar verdiği ileri sürüldü. 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol, 2019 yılında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Ali adını vermişti.
28.12.2021 13:02
- Son Güncelleme: 28.12.2021 13:08
'ÇOK ÇABALADILAR AMA OLMADI'
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol ile eşi Mihre Çelikkol'un boşanacağı iddia edildi.
İddiaya göre; İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol'un 4 yıllık evliliği çatırdadı. Bir süredir oğulları Ali için bir araya gelen çiftin anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığı öğrenildi. 2.Sayfa'nın iddiasına göre; çift aylardır evliliklerini kurtarmak için çabalıyordu.