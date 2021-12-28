Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol eşi Mihre Çelikkol ile boşanıyor mu? ’Çok çabaladılar ama olmadı’

İddiaya göre; İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol'un 4 yıllık evliliği çatırdadı. Bir süredir oğulları Ali için bir araya gelen çiftin anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığı öğrenildi. 2.Sayfa'nın iddiasına göre; çift aylardır evliliklerini kurtarmak için çabalıyordu.