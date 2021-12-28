Vav TV İzle
Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol eşi Mihre Çelikkol ile boşanıyor mu? 'Çok çabaladılar ama olmadı'

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol eşi Mihre Çelikkol ile boşanıyor mu? 'Çok çabaladılar ama olmadı'

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Çelikkol ile boşanacağı yönündeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir sosyal medya paylaşımlarında da ayrı ayrı vakit geçirdikleri gözlemlenen İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu Çelikkol'un 4 yıllık evliliklerini kurtarmak için çok çabaladıkları ancak çiftin son olarak anlaşmalı boşanmaya karar verdiği ileri sürüldü. 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol, 2019 yılında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Ali adını vermişti.

28.12.2021 13:02 - Son Güncelleme: 28.12.2021 13:08
Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol eşi Mihre Çelikkol ile boşanıyor mu? ’Çok çabaladılar ama olmadı’

'ÇOK ÇABALADILAR AMA OLMADI'

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol ile eşi Mihre Çelikkol'un boşanacağı iddia edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol eşi Mihre Çelikkol ile boşanıyor mu? ’Çok çabaladılar ama olmadı’

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya 'Hakan' rolüyle dahil olan yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Çelikkol, sık sık Hande Erçel ve Fahriye Evcen'e olan benzerliği ile gündeme geliyordu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol eşi Mihre Çelikkol ile boşanıyor mu? ’Çok çabaladılar ama olmadı’

Ancak Çelikkol ailesi bu kez bambaşka bir konuyla adından söz ettirdi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol eşi Mihre Çelikkol ile boşanıyor mu? ’Çok çabaladılar ama olmadı’

İddiaya göre; İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol'un 4 yıllık evliliği çatırdadı. Bir süredir oğulları Ali için bir araya gelen çiftin anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığı öğrenildi. 2.Sayfa'nın iddiasına göre; çift aylardır evliliklerini kurtarmak için çabalıyordu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol eşi Mihre Çelikkol ile boşanıyor mu? ’Çok çabaladılar ama olmadı’

İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol çabalarına rağmen ilişkilerini kurtaramadı.

SON DAKİKA