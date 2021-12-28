Aleyna Tilki'nin annesinden 'utançtan içim çekiliyor' diyen Işın Karaca'ya yanıt! Babası yaşındaki Haldun Demirhisar'la yakalanmıştı...
Aleyna Tilki'nin annesinden 'utançtan içim çekiliyor' diyen Işın Karaca'ya yanıt gecikmedi. Aleyna Tilki Haldun Demirhisar'la fena yakalanmıştı... Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından ilk açıklama Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den gelmiş, Öztel, kızının Haldun Demirhisar ile 4 yıldır arkadaş olduğunu söylemişti. Öztel'e ilk tepki Bircan Bali'den ikinci tepki ise Işın Karaca'dan geldi. Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Aleyna Tilki için, "Allahım sen kimseyi evladının cehaleti ile sınama!" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından anne Havva Öztel konuştu, bakın ne dedi.
Babası yaşındaki Haldun Demirhisar'la yakalanmıştı... Aleyna Tilki'nin annesinden 'utançtan içim çekiliyor' diyen Işın Karaca'ya yanıt geldi.
Aleyna Tilki, bir dönem Serenay Sarıkaya ile adı anılan Haldun Demirhisar ile Arnavutköy'de bir mekan çıkışı görüntülenmişti. O görüntüleri izleyen Işın Karaca ise daha fazla sessiz kalamadı. Sosyal medya hesabında konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Karaca, Tilki'ye sert bir dille tepki gösterdi.
"O DA BİR ANNE"
Karaca'nın bu açıklamasının ardından gözler Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e çevirildi. Öztel yapılan yoruma sessiz kalmadı, "Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sadece o da bir anne bunu dile getiriyorum" ifadelerini kullandı.
"50 YAŞINDAKİ ADAMLA NE PAYLAŞABİLİR!"
Aleyna Tilki Haldun Demirhisar'la fena yakalanmıştı... Bircan Bali'den de Aleyna Tilki'nin annesine tepki geldi.