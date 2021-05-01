Hande Erçel’in aklı Maldivler’de kaldı! Kerem Bürsin’in aşkı sosyal medyayı yaktı geçti kumsal pozlarıyla şov yaptı
Hande Erçel'in aklı Maldivler'de kaldı! Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra şimdilerde rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşayan Erçel, Maldiv tatilinden kareleriyle gündemden düşmüyor. Erçel, son olarak kumsalda verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun paylaşımı kısa süre içinde gündem oldu. İşte Hande Erçel'in sosyal medyaya damga vuran kumsal pozları…
01.05.2021 20:49
- Son Güncelleme: 01.05.2021 21:26
Ünlü oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin ile gittiği Maldivler tatilinden paylaşım yapmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, son olarak kumsalda verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşıma yoğun ilgi gösterdi. Erçel'in paylaşımı kısa süre içinde beğeni rekoru kırdı.
NE OLMUŞTU?
'Sen Çal Kapımı' dizisinin yıldızları Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşkı sonunda belgelendi. İkili, Maldivler dönüşü havaalanında el ele görüntülendi. Bürsin, geçtiğimiz günlerde "Her an her şey olabilir" diyerek, Erçel ile aşk yaşadıklarını ima etmişti.
"GÜZEL BİR KADINLA"
Yakışıklı oyuncu, Hande Erçel'in bu pozunu, "Güzel bir yerde, güzel bir kadınla, güzel bir manzara..." notuyla paylaşarak, romantikliğini konuşturmuştu.
Kerem Bürsin, sevgilisi Hande Erçel'le yaptığı Maldivler tatilinden bir kare paylaştı: "Okyanusun ortasında bir kano ve sadece ikimiz. Mükemmel..."