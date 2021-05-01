RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın eli maşalı Yıldız'ı Aslıhan Güner'in yaşını duyan inanamıyor! Kızıl saçlarıyla büyüleyen ünlü oyuncu meğer…

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın eli maşalı Yıldız'ı Aslıhan Güner'in yaşını duyan inanamıyor! İsmail Demirci ile başrolünü paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine can veren Aslıhan Güner'in oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı da dikkat çekiyor. Ünlü oyuncunun sevenleri, Aslıhan Güner'in özel hayatını merak edip araştırıyor. Kendisi gibi oyuncu Mert Kılıç ile 2013 de nikah masasına oturan Güner'in yaşı ise duyanları şaşırttı.

01.05.2021 20:28 - Son Güncelleme: 01.05.2021 20:28
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın eli maşalı Yıldız'ı Aslıhan Güner'in yaşını duyan inanamıyor! Kızıl saçlarıyla büyüleyen ünlü oyuncu meğer…

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Güner için internette çok sayıda arama yapılıyor.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın eli maşalı Yıldız'ı Aslıhan Güner'in yaşını duyan inanamıyor! Kızıl saçlarıyla büyüleyen ünlü oyuncu meğer…

Güner hayranları özellikle oyuncunun yaşını merak edip araştırıyor. Peki Aslıhan Güner kaç yaşında? İşte başta Aslıhan Güner olmak üzere ünlü isimler ve yaşları…

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın eli maşalı Yıldız'ı Aslıhan Güner'in yaşını duyan inanamıyor! Kızıl saçlarıyla büyüleyen ünlü oyuncu meğer…

HAZAL KAYA
1 Ekim 1990

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın eli maşalı Yıldız'ı Aslıhan Güner'in yaşını duyan inanamıyor! Kızıl saçlarıyla büyüleyen ünlü oyuncu meğer…

ECE ÇEŞMİOĞLU
26 Kasım 1990

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın eli maşalı Yıldız'ı Aslıhan Güner'in yaşını duyan inanamıyor! Kızıl saçlarıyla büyüleyen ünlü oyuncu meğer…

MERVE BOLUĞUR
16 Eylül 1987