Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın eli maşalı Yıldız'ı Aslıhan Güner'in yaşını duyan inanamıyor! Kızıl saçlarıyla büyüleyen ünlü oyuncu meğer…

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın eli maşalı Yıldız'ı Aslıhan Güner'in yaşını duyan inanamıyor! İsmail Demirci ile başrolünü paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine can veren Aslıhan Güner'in oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı da dikkat çekiyor. Ünlü oyuncunun sevenleri, Aslıhan Güner'in özel hayatını merak edip araştırıyor. Kendisi gibi oyuncu Mert Kılıç ile 2013 de nikah masasına oturan Güner'in yaşı ise duyanları şaşırttı.

01.05.2021 20:28 - Son Güncelleme: 01.05.2021 20:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





