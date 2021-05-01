RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

İbo Show’a konuk olan Ebru Yaşar değişimiyle olay oldu! Estetiksiz halini görenler inanamadı sosyal medyaya damga vurdu

İbo Show'a konuk olan Ebru Yaşar değişimiyle olay oldu! 5 yıldır küs olduğu İbrahim Tatlıses ile buzları eriten Ebru Yaşar ikinci kez İbo Show'a konuk oldu. Program öncesi sosyal medyada paylaşım yapan Ebru Yaşar'ın estetiksiz halleri yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcının estetiksiz halini görenler inanamadı. İşte Ebru Yaşar'ın estetiksiz halleri…

01.05.2021 21:15 - Son Güncelleme: 01.05.2021 21:40
İbo Show’a konuk olan Ebru Yaşar değişimiyle olay oldu! Estetiksiz halini görenler inanamadı sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, İbrahim Tatlıses ile 15 yıl sonra bir araya gelerek aralarındaki buzları eritti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbo Show’a konuk olan Ebru Yaşar değişimiyle olay oldu! Estetiksiz halini görenler inanamadı sosyal medyaya damga vurdu

Kötü günleri geride bırakan ikiliden Yaşar, bu akşam ise İbo Show'a ikinci kez konuk oldu. İbo Show programıyla izleyici karşısına çıkan şarkıcının estetiksiz halleri ise tekrar gündeme geldi.

İbo Show’a konuk olan Ebru Yaşar değişimiyle olay oldu! Estetiksiz halini görenler inanamadı sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü şarkıcının estetiksiz hallerini görenler ise gözlerine inanamadı. İşte başta Ebru Yaşar olmak üzere ünlü isimlerin estetiksiz halleri…

İbo Show’a konuk olan Ebru Yaşar değişimiyle olay oldu! Estetiksiz halini görenler inanamadı sosyal medyaya damga vurdu

Hilal Altınbilek

İbo Show’a konuk olan Ebru Yaşar değişimiyle olay oldu! Estetiksiz halini görenler inanamadı sosyal medyaya damga vurdu

Hilal Altınbilek