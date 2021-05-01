İbo Show’a konuk olan Ebru Yaşar değişimiyle olay oldu! Estetiksiz halini görenler inanamadı sosyal medyaya damga vurdu

İbo Show'a konuk olan Ebru Yaşar değişimiyle olay oldu! 5 yıldır küs olduğu İbrahim Tatlıses ile buzları eriten Ebru Yaşar ikinci kez İbo Show'a konuk oldu. Program öncesi sosyal medyada paylaşım yapan Ebru Yaşar'ın estetiksiz halleri yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcının estetiksiz halini görenler inanamadı. İşte Ebru Yaşar'ın estetiksiz halleri…

01.05.2021 21:15 - Son Güncelleme: 01.05.2021 21:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





