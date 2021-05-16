Hande Erçel'in aklı Kerem Bürsin'le gittiği Maldivler'de kaldı! Mavi bikinisi ile Hande Erçel sosyal medyayı salladı... Geçtiğimiz ay rol arkadaşı Kerem Bürsin ile Maldivler tatiline çıkarak aşk iddialarını güçlendiren ve tatil dönüşü her şeyin çok güzel gittiğini ifade eden Hande Erçel, mavi bikinisi ile gündeme bomba gibi düştü.