Hande Erçel'in aklı Kerem Bürsin'le gittiği Maldivler'de kaldı! Mavi bikinisi ile Hande Erçel sosyal medyayı salladı
Hande Erçel'in aklı Kerem Bürsin'le gittiği Maldivler'de kaldı! Mavi bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Hande Erçel Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz ay Maldivler'e tatile giden 2021'in gündemden düşmeyen aşıklarından Hande Erçel, paylaşımıyıla 'Aklı Maldivler'de kaldı' dedirtti. Tatil boyunca paylaşımlarında birbirine kurt yapan ünlü çift şu sıralar yeni bir tatil planıyla adından söz ettiriyor.
Hande Erçel'in aklı Kerem Bürsin'le gittiği Maldivler'de kaldı! Mavi bikinisi ile Hande Erçel sosyal medyayı salladı... Geçtiğimiz ay rol arkadaşı Kerem Bürsin ile Maldivler tatiline çıkarak aşk iddialarını güçlendiren ve tatil dönüşü her şeyin çok güzel gittiğini ifade eden Hande Erçel, mavi bikinisi ile gündeme bomba gibi düştü.