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Hande Erçel'in aklı Kerem Bürsin'le gittiği Maldivler'de kaldı! Mavi bikinisi ile Hande Erçel sosyal medyayı salladı

Hande Erçel'in aklı Kerem Bürsin'le gittiği Maldivler'de kaldı! Mavi bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Hande Erçel Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz ay Maldivler'e tatile giden 2021'in gündemden düşmeyen aşıklarından Hande Erçel, paylaşımıyıla 'Aklı Maldivler'de kaldı' dedirtti. Tatil boyunca paylaşımlarında birbirine kurt yapan ünlü çift şu sıralar yeni bir tatil planıyla adından söz ettiriyor.

16.05.2021 16:52 - Son Güncelleme: 16.05.2021 17:08
Hande Erçel'in aklı Kerem Bürsin'le gittiği Maldivler'de kaldı! Mavi bikinisi ile Hande Erçel sosyal medyayı salladı

Hande Erçel'in aklı Kerem Bürsin'le gittiği Maldivler'de kaldı! Mavi bikinisi ile Hande Erçel sosyal medyayı salladı... Geçtiğimiz ay rol arkadaşı Kerem Bürsin ile Maldivler tatiline çıkarak aşk iddialarını güçlendiren ve tatil dönüşü her şeyin çok güzel gittiğini ifade eden Hande Erçel, mavi bikinisi ile gündeme bomba gibi düştü.

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Hande Erçel'in aklı Kerem Bürsin'le gittiği Maldivler'de kaldı! Mavi bikinisi ile Hande Erçel sosyal medyayı salladı

Hande tatilden döndü dönmesine ancak paylaşımlar hala bitmedi.

Hande Erçel'in aklı Kerem Bürsin'le gittiği Maldivler'de kaldı! Mavi bikinisi ile Hande Erçel sosyal medyayı salladı

Yeni pozlarını sosyal medyadan takipçilerinin beğenisine sunan genç oyuncu kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.

Hande Erçel'in aklı Kerem Bürsin'le gittiği Maldivler'de kaldı! Mavi bikinisi ile Hande Erçel sosyal medyayı salladı

Hande Erçel'in bikinili pozlarına sosyal medyada, 'Aklı Maldivler'de kaldı' dedirtti.

Hande Erçel'in aklı Kerem Bürsin'le gittiği Maldivler'de kaldı! Mavi bikinisi ile Hande Erçel sosyal medyayı salladı

KEREM BÜRSİN'İN ROMANTİK SÖZLERİNİ HANDE ERÇEL TAMAMLADI!

Maldivler'de tatil yapan ikili sosyal medyada birbirlerine kur yapıyor... Sürekli aşk iddialarıyla gündeme gelen Hande Erçel ile Kerem Bürsin, oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler tatiline gitmişti.