Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel sosyal medyanın gündeminde! Derin göğüs dekoltesiyle verdiği pozlar olay oldu herkes onu konuştu
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel sosyal medyanın gündeminde! Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Hande Erçel, şimdi ise ablası Gamze Erçel'le gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Gamze Erçel, Instagram'da paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Instagram'da 4 buçuk milyon takipçisinin bulunan Erçel'in pozları, kısa sürede gündem oldu. İşte Gamze Erçel'in o pozları...
07.01.2022 22:57
- Son Güncelleme: 07.01.2022 22:57
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.
2012 yılında Miss Face of Cinema yarışmasında 'Sinema Güzeli' seçilen ve sosyal medyada fenomen hale gelen Gamze Erçel, dantelli büstiyeri ile verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı.
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in gündem olmasının ardından ünlü isimlerin kardeşleri de merak konusu oldu.