Gökhan Çıra'dan boşandıktan sonra 14 kilo veren Selin Ciğerci eski eşiyle artık sevgili 'Böyle daha heyecanlı' Ağlayarak 'Severek ayrıldım' demişti!
2017 yılında geçirdiği ameliyat ile cinsiyetini değiştiren Selin Ciğerci, 2019 yılında eski futbolcu Gökhan Çıra ile evlenmişti. Çift 2 yıl sonra anlaşmalı olarak ayrıldı. Ciğerci'nin Çıra'dan ayrılmaya karar verdiği bilinse de ayrılığın perde arkası detaylarıyla anlatılmamıştı. Selin Ciğerci İnstagram hesabından eski eşini affettiğini duyurdu. İkili sosyal medya hesaplarından birlikte fotoğraf paylaşmaya başladı. Yeniden evlenip evlenmeyecekleri merak edilen ünlü çiftten açıklama geldi.
08.01.2022 10:30
- Son Güncelleme: 08.01.2022 10:30
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı. Ünlü çiftin ayrılıkları kadar yeniden bir araya gelmeleri de çok konuşuldu. Katıldığı bir programda severek ayrıldığını söyleyen Ciğerci Gökhan Çıra'ın kendisinden af dilediğini söyledi. 2019 yılında nikah masasına oturan çift 2021 yılında ani bir kararla boşanmıştı. Gökhan Çıra'yı terk ettikten sonra kendisi spora veren Selin Ciğerci bu süreçte tam 14 kilo verdi. Ciğerci Gökhan Çıra ile arasında geçen barışma hikayesini de anlattı.
Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'dan ayrıldıktan sonra adı birkaç kişiyle aşk dedikodularına karışmıştı.
Gökhan Çıra'dan ayrıldıktan sonra 14 kilo veren Ciğerci hakkında ameliyat olduğu yönünde iddialar da dolandı.