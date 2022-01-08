Gökhan Çıra’dan boşandıktan sonra 14 kilo veren Selin Ciğerci eski eşiyle artık sevgili ’Böyle daha heyecanlı’ Ağlayarak ’Severek ayrıldım’ demişti!

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı. Ünlü çiftin ayrılıkları kadar yeniden bir araya gelmeleri de çok konuşuldu. Katıldığı bir programda severek ayrıldığını söyleyen Ciğerci Gökhan Çıra'ın kendisinden af dilediğini söyledi. 2019 yılında nikah masasına oturan çift 2021 yılında ani bir kararla boşanmıştı. Gökhan Çıra'yı terk ettikten sonra kendisi spora veren Selin Ciğerci bu süreçte tam 14 kilo verdi. Ciğerci Gökhan Çıra ile arasında geçen barışma hikayesini de anlattı.