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Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filmindeki hata yıllar sonra izleyenleri şaşırttı!

Yeşilçam'ın en efsane filmlerinden biridir sahte kabadayı. Sahte kabadayı filmi 1976 yılında çekilmiştir. Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı film kahkaha tufanı estirmektedir. Natuk Baytan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Suavi Sualp kaleme alıyor. Kemal Sunal'ın başrolü üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Kazım Kartal, Mümtaz Ener, Hasan Ceylan, Suna Selen, Yavuz Selekman gibi isimler yer alıyor. Peki filmleri izlerken çekim hatalarını fark ettiniz mi? Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Sahte Kabadayı filmdeki çekim hatasını görenler yok artık diyor. İşte 40 yıl sonra ortaya çıkan defalarca izlediğimiz o filmdeki şaşırtıcı çekim hatası...

22.11.2019 12:32 - Son Güncelleme: 22.11.2019 12:32
Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filmindeki hata yıllar sonra izleyenleri şaşırttı!

Sahte Kabadayı filminin konusu şöyle; Mafya babasının oğlu olan Kemal, babasından habersiz tren garlarında pişmaniye satmaktadır. Saf ve gözü fazla açık olmayan Kemal aynı zamanda önüne gelen herkese kafa tutmaktadır. Babasının bir iş görüşmesi sırasında Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesi üzerine babasının mirası bölünür.

Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filmindeki hata yıllar sonra izleyenleri şaşırttı!

SAHTE KABADAYI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal – Kemal
Kazım Kartal – Muhtar
Yavuz Selekman – Hamdi
Mümtaz Ener – Avukat
Hasan Ceylan – Dikiştutmaz Sabri
Ekrem Gökkaya – Kiralık katil
Hakkı Kıvanç – Hayri
İbrahim Kurt – Kulaksız İbo
Baki Tamer – Komiser Yılmaz
Yüksel Gözen –
Ata Saka –
Kenan Karagöz – Sadık
Ferhat Ünal –
Hasan Bayraktar –
Coşkun Göğen – Şişçi Coşkun
Celal Yonat –
Yusuf Sezer – Sadi
Yusuf Çağatay –
Muzaffer Civan –
Cevdet Balıkçı –
Erdoğan Seren – Muhtar'ın adamı
Yaşar Güçlü –
Niyazi Gökdere –
Yılmaz Kurt – Muhtar'ın adamı
Yadigar Ejder – Sabri'nin adamı
Abidin Görsev -Sabri'nin nasırını tedavi eden zühtü
Mustafa Yavuz – Arnavut
Osman Han – Susta Kazım'ı sandalye ile bayıltan adam
Cevdet Özalaş – Kiralık katil
Yusuf Çetin – Kiralık katil
Yaşar Şener – Bombacı
Suna Selen – Şarkıcı

Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filmindeki hata yıllar sonra izleyenleri şaşırttı!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Sahte Kabadayı izleyenleri hala güldürmeyi başarıyor. Yıllar geçmesine rağmen televizyonlarda yayınlandığı günlerde milyonları ekran başına kilitleyen Kemal Sunal filmi ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filmindeki hata yıllar sonra izleyenleri şaşırttı!

Yeşilçam'ın birçok filminde meydana gelen çekim hataları Sahte Kabadayı filminde de görüntülendi.

Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filmindeki hata yıllar sonra izleyenleri şaşırttı!

İşte başta Sahte Kabadayı olmak üzere birçok Yeşilçam filminde dikkatlerden kaçan o hatalar.

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