Hande Erçel'in 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin son hali ortaya çıktı! O haber herkesi üzmüş Gamze Erçel 'tedaviye başladık' demişti...
Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin son hali ortaya çıktı! O haber herkesi derinden üzmüş Gamze Erçel 'tedaviye başladık' demişti... 2.5 yaşındaki Aylin Mavi Yıldırım'ın sağlık durumu merak ediliyor. Bir magazin programında Gamze Erçel'in kızının kanser tedavisi görmeye başladığı ileri sürülmüş ardından aileden ilk açıklama gelmişti. Kızının durumunun iyi olduğunu ifade eden Gamze Erçel Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. İşte Caner Yıldırım, Gamze Erçel Yıldırım ve kızları Aylin Mavi'den gelen o kare...
18.09.2022 11:49 - Son Güncelleme: 18.09.2022 11:49
O haber herkesi üzmüş Gamze Erçel 'tedaviye başladık' demişti... Hande Erçel'in 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin son hali ortaya çıktı!
2019 yılında evlenen oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile Caner Yıldırım, aynı sene bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı.
Hande Erçel'in minik yeğeni Aylin Mavi Yıldırım'ın kanser olduğunun iddia edilmesinin ardından gözler aileden gelecek resmi açıklamalara çevrilmişti.