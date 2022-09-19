Buse Varol 'Kocam' diyor başka bir şey demiyor! 2 çocuğun babası Alişan'ı kalplere boğdu! Eşi için ''Eğer yapsaydı benim karım olamazdı'' demişti!

Alişan ve Buse Varol çiftinin mutlu evlilikleri devam ederken sosyal medya paylaşımları sık sık gündeme geliyor. Yazı 2 çocuğuyla birlikte geçiren ünlü türkücü geçtiğimiz günlerde okula başlayan yeğenleri ile paylaşım yaptı. Ağabeyi Selçuk Tektaş'ı 2020 yılında koronavirüsten kaybeden Alişan, yeğenlerini çocuklarından ayırt etmiyor. Buse Varol da eşine sonuna kadar destek çıkıyor. Türkücünün her paylaşımına kalp emojileri koyan Varol, sık sık aşkını belli ediyor. İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşımlar ve Buse Varol'un yorumları...