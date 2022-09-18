Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'sinin son halini görün bir de! Kilolarıyla fenomen olmuştu o şimdi 11 yaşında görenler: "Tosun Paşa olmuşsun"
Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'sinin son halini görün bir de! Kilolarıyla fenomen olmuştu o şimdi 11 yaşında görenler, "Tosun Paşa olmuşsun" , "Aslan gibi delikanlı olmuşsun" yorumları yapıyor. Çocuktan Al Haberi adlı programın minik yıldızlarından biriydi Efe Koçyiğit yani hepimizin akılda kalan şekliyle Çitos Efe... İştahlı bir çocuk olan Efe, programda yemek aşkını sık sık dile getiriyor bir yandan da sevimliliği ve o akılda kalan danslarıyla adından epey söz ettiriyordu. Bir anda sırra kadem basan Efe, Erzurum'da yaşıyor. İşte gündeme bomba gibi düşen Efe Koçyiğit'in son hali...
"TOSUN PAŞA OLMUŞSUN"
Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'sinin son halini görün bir de! Kilolarıyla fenomen olmuştu o şimdi 11 yaşında görenler ise, "Tosun Paşa olmuşsun" , "Aslan gibi delikanlı olmuşsun" yorumları yapıyor.
Çocuktan Al Haberi yarışmasının "Çitos Efe" lakaplı Efe Koçyiğit, büyüdü. Şivesiyle adından söz ettiren Koçyiğit'in son hali de dikkat çekti.
Çocuktan Al Haberi'nin minik yıldı Çitos Efe'nin son haline bakın | VİDEO
YENİ HALİ MERAK EDİLDİ
Efe Koçyiğit, Çocuktan Al Haberi programında Erzurum şivesiyle ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekmiş ve birçok projede yer almıştı. Instagram hesabı ailesi tarafından kullanan Efe, okulundan kalan zamanında eğlenceli videolar çekiyor.
11 yaşına giren Efe Koçyiğit'in uzayan boyu ve saçlarıyla adından söz ettirdi. Koçyiğit'in son halini gören birçok sosyal medya kullanıcısı, "Maşallah kocaman delikanlı olmuşsun" ve "Gözümün önünde büyüdün" yorumunu yaptı.