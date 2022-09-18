Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'sinin son halini görün bir de! Kilolarıyla fenomen olmuştu o şimdi 11 yaşında görenler: "Tosun Paşa olmuşsun"

"TOSUN PAŞA OLMUŞSUN"

Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'sinin son halini görün bir de! Kilolarıyla fenomen olmuştu o şimdi 11 yaşında görenler ise, "Tosun Paşa olmuşsun" , "Aslan gibi delikanlı olmuşsun" yorumları yapıyor.