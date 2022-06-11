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Haberler Magazin Hande Erçel'i aldattığı iddia edilen Kaan Yıldırım plajda bakın kimle görüntülendi! Özenerek yaptığı kaslarıyla vücut şov yaptı

Hande Erçel'i aldattığı iddia edilen Kaan Yıldırım plajda bakın kimle görüntülendi! Özenerek yaptığı kaslarıyla vücut şov yaptı

Oyuncu Kerem Bürsin ile ilişkisini bitiren Hande Erçel'in adı bir başka oyuncu olan Kaan Yıldırım ile anılıyordı. İkili bir gece, bir mekandan birlikte çıkarken görüntülendi. Sonrasında da Londra'da birlikte yakalandılar. Aşkları belgelenen çift sonrasında da tatilde yakalandı. Ancak iddialara göre bu ikiliye nazar değdi ve ayrıldılar. Henüz iddialara doğrulanmadı ancak Kaan Yıldırım şimdiden tatilin tadını çıkarıyor.

11.06.2022 16:25 - Son Güncelleme: 11.06.2022 16:25
Hande Erçel’i aldattığı iddia edilen Kaan Yıldırım plajda bakın kimle görüntülendi! Özenerek yaptığı kaslarıyla vücut şov yaptı

Kerem Bürsin ile ayrıldıktan sonra popçu Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la adı aşk dedikodularına karışan Hande Erçel, geçtiğimiz ay ünlü oyuncuyla Emirgan'da bir mekanda eğlenmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel’i aldattığı iddia edilen Kaan Yıldırım plajda bakın kimle görüntülendi! Özenerek yaptığı kaslarıyla vücut şov yaptı

Gece boyu samimi oldukları iddia edilen çift, çıkışta Yıldırım'ın arabasına binmişti.

Hande Erçel’i aldattığı iddia edilen Kaan Yıldırım plajda bakın kimle görüntülendi! Özenerek yaptığı kaslarıyla vücut şov yaptı

Arka koltuğa binen ikili, basın mensuplarına görüntü vermek istemese de planları tutmamıştı.

Hande Erçel’i aldattığı iddia edilen Kaan Yıldırım plajda bakın kimle görüntülendi! Özenerek yaptığı kaslarıyla vücut şov yaptı

ÇEVİRMEYE YAKALANDILAR

Anadolu Yakası'na geçerken çevirmeye yakalanan çift, kameraları görünce küçük bir şaşkınlık yaşamıştı. Sorulara cevap vermeyen oyuncular, Hande Erçel'in Beykoz'daki evine gitmişti.

Hande Erçel’i aldattığı iddia edilen Kaan Yıldırım plajda bakın kimle görüntülendi! Özenerek yaptığı kaslarıyla vücut şov yaptı

Ardından bu kez de gönüllü 'Paparazzi'ler, Hande Erçel ile Kaan Yıldırım'a ait olduğu ileri sürülen Londra'da çekilen fotoğraflarını yayınladı.

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