Hande Erçel'i aldattığı iddia edilen Kaan Yıldırım plajda bakın kimle görüntülendi! Özenerek yaptığı kaslarıyla vücut şov yaptı
Oyuncu Kerem Bürsin ile ilişkisini bitiren Hande Erçel'in adı bir başka oyuncu olan Kaan Yıldırım ile anılıyordı. İkili bir gece, bir mekandan birlikte çıkarken görüntülendi. Sonrasında da Londra'da birlikte yakalandılar. Aşkları belgelenen çift sonrasında da tatilde yakalandı. Ancak iddialara göre bu ikiliye nazar değdi ve ayrıldılar. Henüz iddialara doğrulanmadı ancak Kaan Yıldırım şimdiden tatilin tadını çıkarıyor.
11.06.2022 16:25 - Son Güncelleme: 11.06.2022 16:25
Kerem Bürsin ile ayrıldıktan sonra popçu Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la adı aşk dedikodularına karışan Hande Erçel, geçtiğimiz ay ünlü oyuncuyla Emirgan'da bir mekanda eğlenmişti.
ÇEVİRMEYE YAKALANDILAR
Anadolu Yakası'na geçerken çevirmeye yakalanan çift, kameraları görünce küçük bir şaşkınlık yaşamıştı. Sorulara cevap vermeyen oyuncular, Hande Erçel'in Beykoz'daki evine gitmişti.
Ardından bu kez de gönüllü 'Paparazzi'ler, Hande Erçel ile Kaan Yıldırım'a ait olduğu ileri sürülen Londra'da çekilen fotoğraflarını yayınladı.