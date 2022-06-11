Acun Ilıcalı bile dondu kaldı! Survivor Nagihan 'çok çirkin bir teklif aldım' dedi ortalık buz kesti! Nagihan Karadere'nin itirafı sonrası...
Survivor Nagihan Karadere bakın aslen nereliymiş! Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alan Nagihan Karadere, yarışmanın hiç kuşkusuz en çok konuşulan ismi. Hal böyle olunca Nagihan Karadere'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Son olarak konseyde yaptığı 'çok çirkin bir teklif aldım' itirafıyla çok konuşuldu Karadere. Sergilediği performansla beğeni toplayan yarışmacı hakkında araştırma yapanlar "Nagihan Karadere aslen nereli?" sorusunun yanıtı öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Nagihan Karadere'nin memleketi...
11.06.2022 16:01 - Son Güncelleme: 11.06.2022 16:01
"ÇOK ÇİRKİN BİR TEKLİF ALDIM"
Hikmet ve Nagihan arasında yaşanan tartışma ada konseyine de taşındı. Acun Ilıcalı'dan söz alan Nagihan, "Çok çirkin bir teklif aldım o teklifi şu an konuşmak istemiyorum. Benim burama geldi. Sms kapansın konu hakkında konuşacağım. Siz bile şaşıracaksınız Acun Bey. Kimsenin kaderini belirlemek istemiyorum. Buradan alnım açık çıkmak istiyorum" dedi.
Sergilediği performansla beğeni toplayan yarışmacı hakkında araştırma yapanlar "Nagihan Karadere aslen nereli?" sorusunun yanıtı öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.