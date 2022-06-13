Hande Erçel'i aldattığı iddia edilen Kaan Yıldırım bir başka güzelle fena yakalandı! Bodrum'dan bomba görüntü!
Hande Erçel'i aldattığı iddia edilen Kaan Yıldırım bir başka güzelle fena yakalandı! Bodrum'dan bomba görüntü geldi. Oyuncu Kerem Bürsin ile ilişkisini bitiren Hande Erçel'in adı bir başka oyuncu olan Kaan Yıldırım ile anılıyordı. İkili bir gece, bir mekandan birlikte çıkarken görüntülendi. Sonrasında da Londra'da birlikte yakalandılar. Aşkları belgelenen çift sonrasında da tatilde görüntülendi. Ancak iddialara göre bu ikiliye nazar değdi ve ayrıldılar. Hande Erçel ile ayrıldığı iddia edilen Kaan Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde "Aile dostum" dediği oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerde fotoğraf paylaştı. İlişkisi ihanet yüzünden bittiği söylenen Yıldırım, bu sefer de Bodrum'da bir güzelle baş başa eğlenirken görüntülendi.
BODRUM'DAN BOMBA GÖRÜNTÜ!
Hande Erçel'i aldattığı iddia edilen Kaan Yıldırım bir başka güzelle fena yakalandı. Kısa süre önce Londra ve ardından Marmaris'te aşk tatili yapan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım, sosyal medyanın gündemine oturdu. Erçel'in, Kaan Yıldırım ile ilgili gelen sorulara kaçamak cevaplar vermesi, dedikodu kazanını kaynattı.
Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım için "Hande Erçel'den ayrıldı" iddiası ortaya atıldı.
AYRILIK KANITI!
Snob Magazin'in haberine göre; Kaan Yıldırım, Bodrum'da The Galliard Cove House adlı mekanda başka bir güzelle görüntülendi. Meraklı vatandaşlar tarafından görüntülenen ikilinin gece boyunca samimi halleri dikkat çekti. Aynı mekanda Uraz Kaygılaroğlu ve Cem Yılmaz'ın da eğlendiği görüldü. İşte bu görüntüler, çiftin ayrıldığının kesin kanıtı olarak yorumlandı.
NELER OLMUŞTU?
Kerem Bürsin ile ayrıldıktan sonra popçu Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la adı aşk dedikodularına karışan Hande Erçel, geçtiğimiz ay ünlü oyuncuyla Emirgan'da bir mekanda eğlenmişti.