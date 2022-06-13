Hande Erçel’i aldattığı iddia edilen Kaan Yıldırım bir başka güzelle fena yakalandı! Bodrum’dan bomba görüntü!

AYRILIK KANITI!

Snob Magazin'in haberine göre; Kaan Yıldırım, Bodrum'da The Galliard Cove House adlı mekanda başka bir güzelle görüntülendi. Meraklı vatandaşlar tarafından görüntülenen ikilinin gece boyunca samimi halleri dikkat çekti. Aynı mekanda Uraz Kaygılaroğlu ve Cem Yılmaz'ın da eğlendiği görüldü. İşte bu görüntüler, çiftin ayrıldığının kesin kanıtı olarak yorumlandı.