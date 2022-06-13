Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kilo verdi sonra da aşkı buldu! 9 yaş küçük yeni sevgilisi tanıdık çıktı! Bakın hangi ünlü oyuncu
2017 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından spor da yaparak fit bir görüntüye kavuşmuştu Yeşim Ceren Bozoğlu. Verdiği kilolar bir yanan Yeşim Ceren Bozoğlu büyük bir imaj değişikliğine de gitti. Kendini baştan yaratan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun eski halini bilen, son halini görüncü bir başkası sansa da aslında Yeşim Ceren Bozoğlu'nun ta kendisiydi. Uzun süredir yalnız olan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu aradığı aşkı sonunda buldu. Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yeni aşkı yine hepimizin tanıdığı bir isim.
Mide küçültme ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle adından sık sık söz ettiriyor. Verdiği kiloların yanı sıra yeni imajıyla da dikkat çeken Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla mest ediyor.
Mide küçültme ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle adından sık sık söz ettiriyor. 'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü.
Değişimiyle zaman zaman konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son olarak Hayaller ve Hayatlar dizisinde rol almıştı.
İki yılda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu setten zaman zaman paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisini topluyor.
Birçok başarılı projede rol almış olan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı.