Bartu Küçükçağlayan'dan kızıyla ilk kare! 'Bir nazar boncuğunuzu alırım' dedi ünlülerden yorum yağdı.

HEYECANINI SEVENLERİYLE PAYLAŞMIŞTI

Bartu ve Merve Küçükçağlayan'ın büyük heyecanı! 2019 yılında psikolog Merve Özgüle ile dünyaevine giren Bartu Küçükçağlayan baba olacağı haberini, "Karıcım Merve Küçükçağlayan; ilk fotoğrafımızın üstünden ne kadar geçti, sana "ilk dansımız ne zaman?" diye mesaj atalı kaç sene oldu bilmiyorum… Ama doğacak kızımıza güle ağlaya video çekmemizin üstünden tam 10 dakika geçti ona eminim. Seni tanıdığım ilk doğum gününde sevgili olmuştuk, bugünkü doğum gününde neredeyse anne-babayız. Bu hikâyede iyi ki doğan ve iyi ki doğacak olan canım kadınlar; hep beraber müthiş bir ahenkle dans edeceğimize eminim. Ve Merve, karıcım, sevgilim doğduğun için her gün şükredebilirim. Bacaklarım uyuştu bunu gizli gizli yazmaktan gelip sarılacağım şimdi size muah!" notuyla paylaşmıştı.