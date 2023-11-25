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Hadise'ye 'karaktersiz' diyen Seren Serengil'e 2 yıl hapis! Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise'nin yasak aşkını ifşalamıştı

Yorumcusu olduğu programda Hadise ile Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın yasak aşkını ifşalayıp ardından Hadise'ye 'karaktersiz' diyen Seren Serengil'e 2 yıl hapis! Şarkıcı Hadise'nin, Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Seren Serengil'e açtığı davada mütalaa açıklandı. işte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 11:29 Güncelleme 25 Kasım 2023, 11:51
Hadise’ye ’karaktersiz’ diyen Seren Serengil’e 2 yıl hapis! Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise’nin yasak aşkını ifşalamıştı 1

Şarkıcı Hadise'nin, Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Seren Serengil'e açtığı davada mütalaa açıklandı.

Hadise’ye ’karaktersiz’ diyen Seren Serengil’e 2 yıl hapis! Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise’nin yasak aşkını ifşalamıştı 2

Seren Serengil, bir dönem yorumcusu olduğu magazin programında Hadise'nin, Ebru Gündeş'le evli olduğu döneöde Reza Zarrab'la bir ilişki yaşadığı, hatta mesajlarının dahi ifşa olduğunu iddia etmişti.

Hadise’ye ’karaktersiz’ diyen Seren Serengil’e 2 yıl hapis! Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise’nin yasak aşkını ifşalamıştı 3

Bunun üstüne Hadise bir açıklama yazısı yayınlamış, her şeyin iftira olduğunu söylemişti.

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