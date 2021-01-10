Hande Erçel'e dudak uçuklatan teklif! "Hem aşkta hem de işte aldı başını gidiyor..."
Hande Erçel'e dudak uçuklatan teklif! "Hem aşkta hem de işte aldı başını gidiyor..." dedirten Hande Erçel'in şansı yaver gidiyor. Önce değişimiyle ardından da oyunculuğu ve özel hayatıyla son günlerin en çok konuşulan ünlü isimlerinden olan Hande Erçel'e teklif yağıyor. Bir sağlık ve kişisel bakım firmasından dudak uçuklatan reklam teklifi aldığı iddia edilen Hande Erçel, özel hayatıyla da dikkat çekiyor.
10.01.2021 13:52
- Son Güncelleme: 10.01.2021 14:09
Sözlü olarak anlaşan Erçel ve Signal, imza atmak için tekrar bir araya gelecek. Oyuncuyla daha önce 800 bin TL'ye reklam anlaşması yapan bir tekstil markası da, 'satışları ve bilinirliği artırdığı' gerekçesiyle, Erçel'le yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Firmanın bu defa 1 milyon TL teklif edeceği iddia edildi.
AŞK HAYATI...
Oyuncu Hande Erçel, önceki akşam set çıkışı Kavacık'ta yapılan polis çevirmesine takıldı. Burada gazetecileri karşısında görünce kısa süreli şok yaşayan Erçel, "Sizden korkulur. Her yerdesiniz!" diyerek, muhabirlere takıldı. Erçel, eski aşkı Murat Dalkılıç'ın kendisini sosyal medyada takipten çıkması hakkında konuştu. Erçel, "Arkadaş olarak ayrıldık" açıklamasını yaptı.
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