Hande Erçel'e dudak uçuklatan teklif! "Hem aşkta hem de işte aldı başını gidiyor..."

Sözlü olarak anlaşan Erçel ve Signal, imza atmak için tekrar bir araya gelecek. Oyuncuyla daha önce 800 bin TL'ye reklam anlaşması yapan bir tekstil markası da, 'satışları ve bilinirliği artırdığı' gerekçesiyle, Erçel'le yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Firmanın bu defa 1 milyon TL teklif edeceği iddia edildi.