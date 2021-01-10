Hercai'de Miran'ın annesini görenler heyecanlandı! Miran Aslanbey'in annesi Dilşah bakın kim çıktı...
Hercai'de Miran'ın annesini görenler heyecanlandı! Miran Aslanbey'in annesi Dilşah bakın kim çıktı... Merakla beklenen isim Arka Sokaklar'ın Nilgün'üydü... Atv'nin reyting rekortmeni kıran dizisi Hercai'de Akın Akınözü'nün canlandırdığı Miran'ın annesi Dilşah karakterine hayat veren Aysun Metiner, yeni bölümde izleyiciye heyecan dolu anlar yaşatacak. Birçok dizide yer alan başarılı oyuncu Aysun Metiner, 2007 yılında Arka Sokaklar dizisinde Nilgün karakterine hayat vermişti. İşte Hercai'de merakla beklenen Miran'ın annesi Dilşah...
Hercai'de Miran'ın annesini görenler heyecanlandı! Miran Aslanbey'in annesi Dilşah bakın kim çıktı... Hercai 54. bölümde Dilşah'ı karşısında gören Hazar şoktadır. Onu alıp köye götürür, ancak Zehra Dilşah'a büyük bir yalan söyleyerek oradan gitmesini sağlar. Hazar geldiği gibi aniden yok olan Dilşah'ın peşine düşerken onu ortaya çıkaran ve Cihan'dan öğrendikleri sayesinde elini hayli kuvvetlendirdiğini düşünen Füsun'un keyfi yerindedir.
Ancak Fırat'ın ona hazırladığı büyük sürprizle sarsılacaktır. Bu sırada Miran'ın, Cihan'la ilgili gerçekleri ortaya çıkarmasıyla Şadoğlu konağında da işler karışmıştır. Reyyan hem Nasuh'tan hem de Azize'den geçmişin hesabını sorar. Miran ona söylenen büyük yalanla soluğu Azize'nin karşısında alırken Hazar'da Şadoğlu konağına geri döner. Bu dönüşle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
HERCAİ'NİN DİLŞAH'I KİM?
Hercai'nin Miran'ının annesi Dilşah bakın kim çıktı! Merakla beklenen isim Arka Sokaklar'ın Nilgün'üydü... Hercai 53. yeni bölümde Miran içine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışırken, hiç beklemediği biri ona yardım ediyor.Gizli düşmanını merak eden ve Reyyan'ı koruyabilmek için tedbir almak isteyen Miran'ı tüm yollar Azize Aslanbey'e çıkartsa da bu kez düşman kanından canından bir isim. İçine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan Azize'nin ise tek bir isteği vardır, oğlundan aldıklarını ona geri verebilmek. Başta da Dilşah'ı…