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Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşının panik anları! Kameralara işte böyle yansıdı! 'Kaybol!'

Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşının panik anları magazin gündemine bomba gibi düştü. Genç bir kadınla Etiler'de görüntülenen Yılmaz Erdoğan, soru soran muhabire verdiği 'Kaybol!' tepkisiyle dikkat çekti. Çok sinirlenen oyuncu, adımlarını hızlandırarak uzaklaştı. Muhabirler tarafından takip edilmediklerinden emin olmak için de sık sık arkasını kontrol eden Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşının panik anları kameralara işte böyle yansıdı.

10.01.2021 12:12 - Son Güncelleme: 10.01.2021 12:49
Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşının panik anları kameralara böyle yansıdı! 'Kaybol!'

Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşının panik anları kameralara böyle yansıdı! Genç bir kadınla Etiler'de görüntülenen Yılmaz Erdoğan, soru soran muhabire çok kızdı.

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Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşının panik anları kameralara böyle yansıdı! 'Kaybol!'

HEMEN UZAKLAŞTILAR

Hürriyet'in haberine göre Yılmaz Erdoğan geçtiğimiz cuma günü Etiler'deydi. Ünlü oyuncu, genç bir kadınla ara sokaklarda yürürken objektife yansıdı. Aniden karşılarına çıkan muhabirler, ikiliyi panikletti. Erdoğan ve arkadaşı birbirinden hemen uzaklaştı.

Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşının panik anları kameralara böyle yansıdı! 'Kaybol!'

"TAMAM KAYBOL!"

Yılmaz Erdoğan, soru soran muhabiri "Tamam kaybol!" diyerek tersledi. Çok sinirlenen oyuncu, adımlarını hızlandırarak uzaklaştı. Erdoğan, muhabirler tarafından takip edilmediklerinden emin olmak için de sık sık arkasını kontrol etti.

Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşının panik anları kameralara böyle yansıdı! 'Kaybol!'

Yılmaz Erdoğan, objektifleri görünce arkadaşından uzaklaştı. Gazetecilerin gittiğini sanan Yılmaz Erdoğan, birkaç dakika sonra arkadaşıyla yürüyüşüne devam etti. Genç bir kadınla görülen Yılmaz Erdoğan kaç yaşında? İşte başta Yılmaz Erdoğan olmak üzere ünlülerin yaşları...

Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşının panik anları kameralara böyle yansıdı! 'Kaybol!'

NESRİN CAVADZADE
30 Temmuz 1982

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