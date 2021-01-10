Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşının panik anları! Kameralara işte böyle yansıdı! 'Kaybol!'

"TAMAM KAYBOL!"

Yılmaz Erdoğan, soru soran muhabiri "Tamam kaybol!" diyerek tersledi. Çok sinirlenen oyuncu, adımlarını hızlandırarak uzaklaştı. Erdoğan, muhabirler tarafından takip edilmediklerinden emin olmak için de sık sık arkasını kontrol etti.