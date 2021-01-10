Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşının panik anları! Kameralara işte böyle yansıdı! 'Kaybol!'
Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşının panik anları magazin gündemine bomba gibi düştü. Genç bir kadınla Etiler'de görüntülenen Yılmaz Erdoğan, soru soran muhabire verdiği 'Kaybol!' tepkisiyle dikkat çekti. Çok sinirlenen oyuncu, adımlarını hızlandırarak uzaklaştı. Muhabirler tarafından takip edilmediklerinden emin olmak için de sık sık arkasını kontrol eden Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşının panik anları kameralara işte böyle yansıdı.
10.01.2021 12:12
- Son Güncelleme: 10.01.2021 12:49
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