Kim Milyoner Olmak İster'de 400 bin TL’lik Şener Şen sorusu! Genç yarışmacı cevabı duyunca şaştı kaldı! 1 milyon TL'lik soruyu kıl payı kaçırdı
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle dün akşam yine ekranlardaydı. Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programına Şener Şen sorusu damgasını vurdu. Genç yarışmacı 1 milyon TL'lik soruyu kıl payı kaçırdı ve o anlar izlenme rekorları kırdı. Yarışmacıya yöneltilen bu sorunun cevabı ise duyanları hayrete düşürdü. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...
01.05.2023 10:57 - Son Güncelleme: 01.05.2023 10:58
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde 400 bin TL değerindeki Şener Şen sorusu geceye damga vurdu.
SORU: 1990 yapımı ''Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni'' filminin afişinde filmin başrol oyuncusu Şener Şen hangisinin üzerine binmiş şekilde tasvir edilir?