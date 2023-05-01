Kim Milyoner Olmak İster’de 400 bin TL’lik Şener Şen sorusu! Genç yarışmacı cevabı duyunca şaştı kaldı! 1 milyon TL’lik soruyu kıl payı kaçırdı

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde 400 bin TL değerindeki Şener Şen sorusu geceye damga vurdu.