Hande Erçel'den siyahlar içinde dekolteli fotoğraflar! Hande Erçel'in pozlarına Kerem Bürsin...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandıran 26 yaşındaki oyuncunun adı şu sıralar sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılıyor. Ablası Gamze Erçel doğum yaptıktan sonra yeğeni Mavi ile de sık sık fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Hande Erçel sosyal medyanın gündeminde. Nedeni ise son paylaşımları. Hande Erçel, son olarak göğüs detaylı elbisesiyle verdiği pozu paylaştı. Hande Erçel'in siyahlar içindeki dekolteli pozlarına beğeni yağarken güzel oyuncunun takipçileri Kerem Bürsin'in yorumunu merak etti. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Hande Erçel'in dekolteli pozları kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.