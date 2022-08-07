Hande Erçel’den pazar paylaşımı! Sepetini aldı ormana gitti! Piknik sefası pozları sosyal medyayı salladı! Göğsüne kadar derin braletiyle baş döndürdü

Hande Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Güneşin Kızları dizisiyle yıldızı parlayan 28 yaşındaki oyuncu son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynamıştı. Oyuncunun kariyeri kadar özel hayatı da çok konuşuluyor.