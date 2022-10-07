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Haberler Magazin Hande Erçel'den olay sözler! 'İnancım değişiyor' dedi eski sevgilileri akıllara geldi: Mehmet Dinçerler, Kaan Yıldırım, Kerem Bürsin...

Hande Erçel'den olay sözler! 'İnancım değişiyor' dedi eski sevgilileri akıllara geldi: Mehmet Dinçerler, Kaan Yıldırım, Kerem Bürsin...

Hande Erçel'den olay sözler! 'İnancım değişiyor' dedi eski sevgilileri akıllara geldi. Bir dergiye röportaj veren Hande Erçel, aşk konusunda yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun sözlerinin ardından eski sevgilileri gündem oldu. İşte Mehmet Dinçerler, Kaan Yıldırım, Kerem Bürsin, Murat Dalkılıç ve Tolga Sarıtaş ile aşk yaşayan Hande Erçel'in aşk tanımı...

07.10.2022 17:01 - Son Güncelleme: 07.10.2022 17:22
Hande Erçel’den olay sözler! ’İnancım değişiyor’ dedi eski sevgilileri akıllara geldi: Mehmet Dinçerler, Kaan Yıldırım, Kerem Bürsin...

"İNANCIM DEĞİŞİYOR"

Hande Erçel'den olay sözler! 'İnancım değişiyor' dedi eski sevgilileri akıllara geldi: Mehmet Dinçerler, Kaan Yıldırım, Kerem Bürsin... Liste bir hayli kabarık!

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Hande Erçel’den olay sözler! ’İnancım değişiyor’ dedi eski sevgilileri akıllara geldi: Mehmet Dinçerler, Kaan Yıldırım, Kerem Bürsin...

Hande Erçel sahip olduğu her şeyi çok çalışarak ve mücadele ederek kazandığını söyledi. Erçel "Her şeyi kendi başıma elde ettim. En zorlandığım günlerde bile vazgeçmek gibi bir lüksüm olmadı. Bazen ben de tükenmiş ve kırılmış oluyorum. Öyle zamanlarda güçlü duramıyorum. Sonrasında şükrettiğim konulara tutunarak tekrar güç bulmaya gayret ediyorum" dedi.

Hande Erçel’den olay sözler! ’İnancım değişiyor’ dedi eski sevgilileri akıllara geldi: Mehmet Dinçerler, Kaan Yıldırım, Kerem Bürsin...

Aşkla ilgili ise, "Bazen aşkın eski bir hikaye olduğunu düşünüyorum, bazen de birlikte hikaye yazan bir çift görüyorum ve inancım değişiyor. Bu kavramları düşünmek bile insanda tebessüm yaratıyor. Sadece dönemimiz insanında bunlardan fazlasını arıyor olmak üzücü." dedi.

Hande Erçel’den olay sözler! ’İnancım değişiyor’ dedi eski sevgilileri akıllara geldi: Mehmet Dinçerler, Kaan Yıldırım, Kerem Bürsin...

HANDE ERÇEL'İN ESKİ SEVGİLİLERİ

Açıklamanın ardından Hande Erçel'in eski sevgilileri gündem oldu.

Hande Erçel’den olay sözler! ’İnancım değişiyor’ dedi eski sevgilileri akıllara geldi: Mehmet Dinçerler, Kaan Yıldırım, Kerem Bürsin...

Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ve Bürsin'le neden ayrıldığı merak edilen Hande Erçel'in eski sevgili listesi epey kabarık.

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