Hande Erçel’den olay sözler! ’İnancım değişiyor’ dedi eski sevgilileri akıllara geldi: Mehmet Dinçerler, Kaan Yıldırım, Kerem Bürsin...

Hande Erçel sahip olduğu her şeyi çok çalışarak ve mücadele ederek kazandığını söyledi. Erçel "Her şeyi kendi başıma elde ettim. En zorlandığım günlerde bile vazgeçmek gibi bir lüksüm olmadı. Bazen ben de tükenmiş ve kırılmış oluyorum. Öyle zamanlarda güçlü duramıyorum. Sonrasında şükrettiğim konulara tutunarak tekrar güç bulmaya gayret ediyorum" dedi.