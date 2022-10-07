Güldür Güldür’ün İsmail’i Alper Kul bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Aylin Kontente’nin biricik eşinin memleketi...

Çeşitli sinema ve dizide rol alan Kul, 2011'de atv'de başlayan 5'er Beşer adlı komedi tiyatro programından sonra, 2012 yılında Star TV'de başlayan ve bu programın devamı niteliğindeki İnsanlar Alemi ve 2013 yılında başlayan Güldür Güldür adlı programların proje tasarımlarını yaptı ve oynadı.