Güldür Güldür'ün İsmail'i Alper Kul bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Aylin Kontente’nin biricik eşinin memleketi...
Kadrosunda İrem Kahyaoğlu, Onur Atilla, Aziz Aslan, Giray Altınok gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adşı eğlence programında canlandırdığı İsmail karakteriyle beğeni toplayan Alper Kul'un hayatı merak edildi. 2012 yılında meslektaşı Aylin Kontente ile nikah masasına oturan oyuncu hakkında araştırma yapanlar, özellikle "Alper Kul aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Alper Kul'un memleketi...
07.10.2022 18:37 - Son Güncelleme: 07.10.2022 18:37
Güldür Güldür Show adlı programda canlandırdığı İsmail karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Alper Kul'un hayatı merak konusu oldu.
ALPER KUL KİMDİR?
5 Aralık 1975'te dünyaya gelen Alper Kul, MSM'den sonra eğitimini Indiana Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamladı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, 18 Aralık 2012 tarihinde İnsanlar Alemi programındaki rol arkadaşı Aylin Kontente ile evlendi.
BAKIN ASLEN NERELİYMİŞ!
Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, özellikle "Alper Kul aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.