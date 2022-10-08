Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın güzeller güzeli eşine bakın! Eşkıya'nın İlyas'ıydı Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı oldu
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı olarak hafızalara kazınan Ozan Akbaba şimdilerde Kasaba Doktoru'nda Hakan karakterine hayat veriyor. Ozan Akbaba hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Oğlunu ve eşini sosyal medya hesabından paylaşan Ozan Akbaba'nın eşinin güzelliği herkesi büyülüyor. İşte başta Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
08.10.2022 09:10 - Son Güncelleme: 08.10.2022 09:16