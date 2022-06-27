Hande Erçel'den ayrılan Kaan Yıldırım o ünlü oyuncuyla göz göze! Bu bakışlardan aşk çıkar! Kaan Yıldırım ve Sıla Türkoğlu...
Hande Erçel'i aldattığı iddia edilen Kaan Yıldırım bir başka güzelle göz göze! Oyuncu Kerem Bürsin ile ilişkisini bitiren Hande Erçel'in adı bir başka oyuncu olan Kaan Yıldırım ile anılıyordı. İkili bir gece, bir mekandan birlikte çıkarken görüntülendi. Sonrasında da Londra'da birlikte yakalandılar. Aşkları belgelenen çift sonrasında da tatilde görüntülendi. Ancak iddialara göre bu ikiliye nazar değdi ve ayrıldılar. Hande Erçel ile ayrıldığı iddia edilen Kaan Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde "Aile dostum" dediği oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerde fotoğraf paylaştı. İlişkisi ihanet yüzünden bittiği söylenen Yıldırım'ın adı, bu kez Sıla Türkoğlu'yla anılmaya başladı.
27.06.2022 12:16 - Son Güncelleme: 27.06.2022 12:16
Hadise, Tuğçe Açıkgöz, Hande Erçel derken Kaan Yıldırım bir türlü durdurulamıyor. Bu kez iddia Sıla Türkoğlu. İşte haberin detayları...
Kaan Yıldırım'ın adı önce Hande Erçel'le anıldı. Hatta ikili hem Londra'da hem de Türkiye tatillerinde görüntülendi.
Emanet dizisinden olaylı bir şekilde ayrılan Sıla Türkoğlu dizide Yaman karakterini canlandıran rol arkadaşı Halil İbrahim Ceyhan ile ilişkisini de bitirmişti. Türkoğlu daha sonra Kardeşlerim dizisiyle yıldızı parlayan Halit Özgür Sarı ile bir detoks merkezi çıkışı görüntülenmişti. Türkoğlu basında çıkan aşk haberlerini yalanlamıştı. Son olarak Hande Erçel ile ilişkisini bitiren Kaan Yıldırım ile Sıla Türkoğlu, Bodrum'da düzenlenen bir davette sık sık göz göze gelerek eğlendi.