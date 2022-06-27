Hande Erçel’den ayrılan Kaan Yıldırım o ünlü oyuncuyla göz göze! Bu bakışlardan aşk çıkar! Kaan Yıldırım ve Sıla Türkoğlu...

Emanet dizisinden olaylı bir şekilde ayrılan Sıla Türkoğlu dizide Yaman karakterini canlandıran rol arkadaşı Halil İbrahim Ceyhan ile ilişkisini de bitirmişti. Türkoğlu daha sonra Kardeşlerim dizisiyle yıldızı parlayan Halit Özgür Sarı ile bir detoks merkezi çıkışı görüntülenmişti. Türkoğlu basında çıkan aşk haberlerini yalanlamıştı. Son olarak Hande Erçel ile ilişkisini bitiren Kaan Yıldırım ile Sıla Türkoğlu, Bodrum'da düzenlenen bir davette sık sık göz göze gelerek eğlendi.