Vav TV İzle
Haberler Magazin Hande Erçel'den ayrılan Kaan Yıldırım o ünlü oyuncuyla göz göze! Bu bakışlardan aşk çıkar! Kaan Yıldırım ve Sıla Türkoğlu...

Hande Erçel'den ayrılan Kaan Yıldırım o ünlü oyuncuyla göz göze! Bu bakışlardan aşk çıkar! Kaan Yıldırım ve Sıla Türkoğlu...

Hande Erçel'i aldattığı iddia edilen Kaan Yıldırım bir başka güzelle göz göze! Oyuncu Kerem Bürsin ile ilişkisini bitiren Hande Erçel'in adı bir başka oyuncu olan Kaan Yıldırım ile anılıyordı. İkili bir gece, bir mekandan birlikte çıkarken görüntülendi. Sonrasında da Londra'da birlikte yakalandılar. Aşkları belgelenen çift sonrasında da tatilde görüntülendi. Ancak iddialara göre bu ikiliye nazar değdi ve ayrıldılar. Hande Erçel ile ayrıldığı iddia edilen Kaan Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde "Aile dostum" dediği oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerde fotoğraf paylaştı. İlişkisi ihanet yüzünden bittiği söylenen Yıldırım'ın adı, bu kez Sıla Türkoğlu'yla anılmaya başladı.

27.06.2022 12:16 - Son Güncelleme: 27.06.2022 12:16
Hande Erçel’den ayrılan Kaan Yıldırım o ünlü oyuncuyla göz göze! Bu bakışlardan aşk çıkar! Kaan Yıldırım ve Sıla Türkoğlu...

Hadise, Tuğçe Açıkgöz, Hande Erçel derken Kaan Yıldırım bir türlü durdurulamıyor. Bu kez iddia Sıla Türkoğlu. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel’den ayrılan Kaan Yıldırım o ünlü oyuncuyla göz göze! Bu bakışlardan aşk çıkar! Kaan Yıldırım ve Sıla Türkoğlu...

Kaan Yıldırım'ın adı önce Hande Erçel'le anıldı. Hatta ikili hem Londra'da hem de Türkiye tatillerinde görüntülendi.

Hande Erçel’den ayrılan Kaan Yıldırım o ünlü oyuncuyla göz göze! Bu bakışlardan aşk çıkar! Kaan Yıldırım ve Sıla Türkoğlu...

Sonrasında da adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım için "Hande Erçel'den ayrıldı" iddiası ortaya atıldı. Hande Erçel de yaptığı açıklamada 'biz hep arkadaştık' dedi.

Hande Erçel’den ayrılan Kaan Yıldırım o ünlü oyuncuyla göz göze! Bu bakışlardan aşk çıkar! Kaan Yıldırım ve Sıla Türkoğlu...

Ardından da Kaan Yıldırım, Bodrum'da adlı mekanda başka bir güzelle görüntülendi. Ancak Kaan'ın çapkınlıkları dile dolandı bir kere.

Hande Erçel’den ayrılan Kaan Yıldırım o ünlü oyuncuyla göz göze! Bu bakışlardan aşk çıkar! Kaan Yıldırım ve Sıla Türkoğlu...

Emanet dizisinden olaylı bir şekilde ayrılan Sıla Türkoğlu dizide Yaman karakterini canlandıran rol arkadaşı Halil İbrahim Ceyhan ile ilişkisini de bitirmişti. Türkoğlu daha sonra Kardeşlerim dizisiyle yıldızı parlayan Halit Özgür Sarı ile bir detoks merkezi çıkışı görüntülenmişti. Türkoğlu basında çıkan aşk haberlerini yalanlamıştı. Son olarak Hande Erçel ile ilişkisini bitiren Kaan Yıldırım ile Sıla Türkoğlu, Bodrum'da düzenlenen bir davette sık sık göz göze gelerek eğlendi.

SON DAKİKA