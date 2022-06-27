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Haberler Magazin İki çocuk annesi Pelin Karahan’dan fosforlu mayoyla fizik şov! Gören bir daha baktı “Hey yavrum heyy”

İki çocuk annesi Pelin Karahan’dan fosforlu mayoyla fizik şov! Gören bir daha baktı “Hey yavrum heyy”

Bir dönemin en popüler gençlik dizilerinden olan Kavak Yelleri ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Pelin Karahan, son dönemde verdiği kilolar ve spor salonundan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Karahan, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Düzgün fiziğiyle mayolu pozunu yayınlayan Karahan'a yorum yağdı. İşte Pelin Karahan'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

27.06.2022 13:01 - Son Güncelleme: 27.06.2022 13:01
İki çocuk annesi Pelin Karahan’dan fosforlu mayoyla fizik şov! Gören bir daha baktı “Hey yavrum heyy”

Kavak Yelleri ile yıldızı parlayan Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmiş, çiftin devam eden mutlu evliliklerinde Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu olmuştu.

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İki çocuk annesi Pelin Karahan’dan fosforlu mayoyla fizik şov! Gören bir daha baktı “Hey yavrum heyy”

Kariyeri ve özel hayatıyla dikkat çeken iki çocuk annesi Pelin Karahan, son dönemlerde özellikle verdiği kilolarla gündeme geldi.

İki çocuk annesi Pelin Karahan’dan fosforlu mayoyla fizik şov! Gören bir daha baktı “Hey yavrum heyy”

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Karahan, spor salonundan yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi.

İki çocuk annesi Pelin Karahan’dan fosforlu mayoyla fizik şov! Gören bir daha baktı “Hey yavrum heyy”

Ünlü oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Karahan, yeşil mayosuyla verdiği plaj pozunu Instagram hesabında yayınladı.

İki çocuk annesi Pelin Karahan’dan fosforlu mayoyla fizik şov! Gören bir daha baktı “Hey yavrum heyy”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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