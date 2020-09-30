Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ani bir şekilde yollarını ayırmıştı! Ortak noktada buluştular...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandıran 26 yaşındaki oyuncunun adı şu sıralar sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılıyor. Ablası Gamze Erçel doğum yaptıktan sonra yeğeni Mavi ile de sık sık fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Hande Erçel sosyal medyanın gündeminde. Hande Erçel ve Murat Dalkılıç köpekleri Luna'nın fotoğrafını paylaştı. İkilinin bir gün arayla köpekleriyle fotoğraf atması hayranlarını şaşırttı.