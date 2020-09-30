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Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ani bir şekilde yollarını ayırmıştı! Ortak noktada buluştular...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandıran 26 yaşındaki oyuncunun adı şu sıralar sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılıyor. Ablası Gamze Erçel doğum yaptıktan sonra yeğeni Mavi ile de sık sık fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Hande Erçel sosyal medyanın gündeminde. Hande Erçel ve Murat Dalkılıç köpekleri Luna'nın fotoğrafını paylaştı. İkilinin bir gün arayla köpekleriyle fotoğraf atması hayranlarını şaşırttı.

30.09.2020 09:15 - Son Güncelleme: 30.09.2020 09:15
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ani bir şekilde yollarını ayırmıştı! Ortak noktada buluştular...

Evlenmeleri beklenen Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in ani bir karar ile ayrılmaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hande Erçel ve Murat Dalkılıç köpekleri Luna'nın fotoğrafını paylaştı. İkilinin bir gün arayla köpekleriyle fotoğraf atması hayranlarını şaşırttı.

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Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ani bir şekilde yollarını ayırmıştı! Ortak noktada buluştular...

Geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç'ın yakın arkadaşının düğününde bir araya gelen Hande Erçel ve Murat Dalkılıç arasında soğuk rüzgarlar esmişti.

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ani bir şekilde yollarını ayırmıştı! Ortak noktada buluştular...

Bir araya gelmemeye özen gösteren ikili düğünde adeta köşe kapmaca oynamıştı. Düğünde Murat Dalkılıç'ın çıplak sesle söylediği 'sarıl bana' şarkısında gözler Hande Erçel'e çevrilmişti. Murat Dalkılıç'ın söylediği duygusal şarkıda Hande Erçel'in umursamaz tavırlar sergilemesi sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ani bir şekilde yollarını ayırmıştı! Ortak noktada buluştular...

Ayrılığın ardından arkadaş olduklarını belirten Hande Erçel ve Murat Dalkılıç bu sefer ortak noktada buluştu.

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ani bir şekilde yollarını ayırmıştı! Ortak noktada buluştular...

Son günlerde Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan Hande Erçel ile eski sevgilisi Murat Dalkılıç köpekleri Luna ile fotoğraflarını yayınladı.

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