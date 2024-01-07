Hande Erçel ve Hakan Sabancı cephesinde flaş gelişme: Evleniyorlar! Hazırlıklar başladı! Bakın düğün ne zaman

Mehmet Dinçerler, Kerem Bürsin, Murat Dalkılıç gibi popüler isimlerle aşk yaşayan Hande Erçel, son olarak gönlünü iş insanı Hakan Sabancı'ya kaptırdı. İlişkinin başlarında aşk iddialarını yalanlayan ancak daha sonra yaptıkları paylaşımlarla aşklarını dosta düşmana duyuran ikili, attıkları her adımla adlarından söz ettirmeyi başardı. Ünlü çift şimdi ise flaş bir gelişmeyle gündeme geldi. Hande Erçel ve Hakan Sabancı, evlilik kararı aldı. İşte detaylar...