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200 bin TL’lik güzellik! Meryem Uzerli yüzüne yaptırdığı son operasyon için kesenin ağzını açtı! Meğer Kim Kardashian ile...

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle hafızalara kazınan ve son olarak O Ses Türkiye yarışmasıyla izleyici ile buluşan Meryem Uzerli, yüzündeki değişimle gündem olmuştu. Yaptırdığı estetik operasyonla dikkat çeken Uzerli, güzelliği için ödediği bedelle "Yok artık" dedirtti. Öte yandan ünlü ismin yıllar içindeki değişimi bir kez daha gündeme geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 12:46 Güncelleme 07 Ocak 2024, 12:55
200 bin TL’lik güzellik! Meryem Uzerli yüzüne yaptırdığı son operasyon için kesenin ağzını açtı! Meğer Kim Kardashian ile... 1

Oyuncu Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını tüm Türkiye'ye duyurdu.

200 bin TL’lik güzellik! Meryem Uzerli yüzüne yaptırdığı son operasyon için kesenin ağzını açtı! Meğer Kim Kardashian ile... 2

Performansı ve sempatik tavırlarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine topladı.

200 bin TL’lik güzellik! Meryem Uzerli yüzüne yaptırdığı son operasyon için kesenin ağzını açtı! Meğer Kim Kardashian ile... 3

Boy gösterdiği tüm film festivalleri ve organizasyonlarda adından söz ettirmeyi başaran Uzerli, geçtiğimiz aylarda Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katıldığı kombiniyle dikkat çekti.

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