200 bin TL’lik güzellik! Meryem Uzerli yüzüne yaptırdığı son operasyon için kesenin ağzını açtı! Meğer Kim Kardashian ile...

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle hafızalara kazınan ve son olarak O Ses Türkiye yarışmasıyla izleyici ile buluşan Meryem Uzerli, yüzündeki değişimle gündem olmuştu. Yaptırdığı estetik operasyonla dikkat çeken Uzerli, güzelliği için ödediği bedelle "Yok artık" dedirtti. Öte yandan ünlü ismin yıllar içindeki değişimi bir kez daha gündeme geldi. İşte detaylar...