İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın’ın kızı bakın hangi ünlü isim çıktı! Meğer bir dönem ekranlarda fırtınalar estirmiş...

İnce İnce Yasemince'de canlandırdığı; Kakılmış, Sürahi Hanım, Alican gibi tiplemelerle hafızalara kazınan Yasemin Yalçın, yıllar sonra gündem oldu ve ünlü oyuncunun hayatı araştırılmaya başlandı. Meslektaşı İlyas İlbey ile mutlu bir evlilik sürdüren Yasemin Yalçın'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Yasemin Yalçın'ın bir dönem televizyon ekranlarında fırtınalar estiren güzeller güzeli kızı...
İnce İnce Yasemince dizisiyle hafızalara kazınan ve canlandırdığı Sürahi Hanım, Kakılmış, Alican gibi tiplemeleriyle gönülleri fetheden Yasemin Yalçın, geçen hafta bir eğlence programına konuk olması üzerine gündeme geldi.
Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Yasemin Yalçın'ın hayatı da merak edildi. Ünlü oyuncunun özellikle özel hayatı merak konusu oldu.
İlk evliliğini Halil Ateşler ile yapan Yasemin Yalçın'ın bu evlilikten bir kız çocuğu getirdi. Ancak çift, daha kızları doğmadan boşandı. Yasemin Yalçın, daha sonra ise ikinci evliliğini tiyatro oyuncusu İlyas İlbey ile yaptı ve bu evlilikten bir kızı daha oldu.