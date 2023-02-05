Vav TV İzle
Haberler Magazin Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile gecelerde! Gizlemeye çalışsalar da nafile biri arka kapıdan diğeri başka kapıdan kaçtı kameraları görünce...

Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile gecelerde! Gizlemeye çalışsalar da nafile biri arka kapıdan diğeri başka kapıdan kaçtı kameraları görünce...

Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile gecelerde! Gizlemeye çalışsalar da nafile... Biri arka kapıdan diğeri başka kapıdan kaçtı kameraları görünce Hande Erçel'in verdiği tepki dikkat çekti. Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Sabancı'nın Erçel ile yakınlaştığı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Geçtiğimiz günlerde ilk kez yan yana görüntüleri ortaya çıkan ikili önceki gece Nişantaşı'nda kalabalık arkadaş grubuyla eğlendi. Çıkışta kameralara yakalanan Hande Erçel soruları yanıtsız bırakırken gülümsemesiyle dikkat çetki ve sadece "İyi akşamlar arkadaşlar" diyerek aracıyla uzaklaştı.

takvim.com.tr
05.02.2023 12:58 - Son Güncelleme: 05.02.2023 13:08
Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile gecelerde! Gizlemeye çalışsalar da nafile biri arka kapıdan diğeri başka kapıdan kaçtı kameraları görünce...

YİNE GECELERDE SOBELENDİLER

Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile gecelerde! Gizlemeye çalışsalar da nafile biri arka kapıdan diğeri başka kapıdan kaçtı kameraları görünce...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile gecelerde! Gizlemeye çalışsalar da nafile biri arka kapıdan diğeri başka kapıdan kaçtı kameraları görünce...

Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Sabancı'nın Erçel ile yakınlaştığı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı.

Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile gecelerde! Gizlemeye çalışsalar da nafile biri arka kapıdan diğeri başka kapıdan kaçtı kameraları görünce...

Erçel, 11 Kasım Cuma gecesi Sabancı ile bir mekanda eğlendikten sonra arkadaşlarıyla Sabancı'nın Emirgan'daki yalı dairesinde partiledi. 'Hayatımda kimse yok' diyen Erçel, Sabancı ile aşkına tam gaz devam ederken ikiliden ilk görüntü geldi.

Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile gecelerde! Gizlemeye çalışsalar da nafile biri arka kapıdan diğeri başka kapıdan kaçtı kameraları görünce...

Hakan Sabancı ile aynı kareye giren Hande Erçel, Sabancı'nın arkadaş grubuyla da kaynaştı.

Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile gecelerde! Gizlemeye çalışsalar da nafile biri arka kapıdan diğeri başka kapıdan kaçtı kameraları görünce...

Erçel ile Sabancı'nın ilişkilerini nasıl gizlemeyi başardığı da belli oldu. Sabancı, Erçel'i Bebek'te demirli teknesiyle aldırıp Emirgan'daki evine getirtti.

SON DAKİKA