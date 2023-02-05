Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile gecelerde! Gizlemeye çalışsalar da nafile biri arka kapıdan diğeri başka kapıdan kaçtı kameraları görünce...

Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Sabancı'nın Erçel ile yakınlaştığı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı.